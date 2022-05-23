Старинный станок из Дома Щербова в Гатчине снова в работе

Напомним, в начале реставрации в подвале дома Щербова в Гатчине был обнаружен интересный предмет, который оказался станком для производства пустотелых каменных блоков типа «Торонто». Позже, при проведении субботника, волонтёры из ВООПИиК ЛО извлекли на свет этот довольно тяжелый механизм и отправили его на расчистку.

Заместитель председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой посетил мастерскую, где станок «Торонто» возрождают к жизни. Реставраторы так вдохновились историей данного устройства и самой его конструкцией, что совершили чудо!

Станок не только полностью очистили от «вековой пыли», но и вернули ему работоспособность. Как выяснилось, технологии XVIII века оказались настолько совершенными, что достаточно было восстановить несколько небольших деталей - пару планок и болтов, и на станке можно снова изготовлять блоки для строительства!

Станок «Торонто» вернётся в экспозицию музея Дома Щербова после завершения реставрации здания и, как предполагается, станет «главным действующим лицом» специализированных мастер-классов!





Фото со станицы ВК https://vk.com/id432917