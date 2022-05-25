Команда47: новые возможности

Фонд планирует вложить в проект до 12 млн рублей, а с учетом средств гранта губернатора, СОНКО могут получить дополнительно 24 миллиона.

Соглашение предусматривает совместную реализацию на конкурсной основе проекта «Культурная мозаика Ленинградской области» по модели программы фонда Тимченко «Культурная мозаика малых городов и сел».

«Ленинградская область заинтересована в развитии некоммерческого сектора, реализации проектов и инициатив социальной направленности. Благодарю Фонд Тимченко за движение навстречу. Все идеи, которые принесут пользу городам и поселкам региона, позволят жителям области реализовать себя, найти дело по душе, сделать свой населенный пункт комфортнее ― могут быть поддержаны и реализованы в рамках проекта «Культурная мозаика Ленинградской области», ― подчеркнула председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

Первый этап проекта ― грантовая поддержка социокультурных инициатив на малых территориях ― развитие культурной среды, сформированной местными сообществами, поддержка инициатив местного сообщества. Второй этап ― создание сети центров социокультурного развития, которые впоследствии, после завершения проекта, продолжат свою деятельность в качестве субъекта развития малых территорий.

«Эффективность модели конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» измеряется в конкретных показателях. Масштабирование её посредством передачи в российские регионы — следующий этап этого 8-летнего проекта. Фонд Тимченко готов не просто делиться своим опытом и экспертизой, но и оказывать всестороннюю поддержку тем регионам, где есть сильные инициативные команды и вовлечённые представители региональной власти. Со стороны администрации Ленинградской области мы видим небезразличное отношение и заинтересованность в развитии своих малых территорий, готовность брать ответственность за их будущее», ― рассказала генеральный директор Фонда Тимченко Мария Морозова.

Всероссийский конкурс проектов социокультурного развития территорий «Культурная мозаика малых городов и сёл» Фонда Тимченко проводится с 2014 года. За это время было поддержано 450 проектов в 67 регионах. Социокультурные инициативы, предлагаемые в рамках этих проектов, включали музыкальные и ландшафтные фестивали, театральные гастроли, пешеходные экскурсии, восстановленные промыслы, открытые чтения, образовательные программы, выставки и мастер-классы.