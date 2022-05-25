Областным проектам — поддержка Совета Федерации

«Ленинградская область ― растущий, индустриальный регион с высоким инвестиционным рейтингом, социально ориентированными программами развития и очень сильными институтами гражданского общества, — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем выступлении на «Часе субъекта» в рамках заседания Совета Федерации. — Ленинградская область занимает 7 место в рейтинге качества жизни среди субъектов Российской Федерации. Вся работа региональных властей ориентирована на нужды жителей области. Наш основной принцип, который мы выдвинули несколько лет назад: «От инвестиций в экономику — к инвестициям в человека». За 10 лет мы увеличили расходную часть консолидированного бюджета с 90 до 212 млрд рублей. При этом расходы на социально-культурную сферу выросли в 2,5 раза, а расходы на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры — в 2,8 раз».

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко поприветствовала делегацию Ленинградской области и поблагодарила команду 47 за подготовку дней субъекта в Совете Федерации. Спикер отметила, что Ленинградскую область сегодня можно назвать по-настоящему успешным, динамично развивающимся регионом. Валентина Матвиенко сделала акцент на приоритетах работы в новых экономических условиях, среди которых — сокращение зависимости от импорта, особенно в сфере сельского хозяйства, сохранение высоких объёмов промышленного производства, развитие туристического потенциала.

Председатель Совета Федерации добавила, что во всех своих начинаниях регион может рассчитывать на Совет Федерации как на партнёра и союзника.

В разработанном проекте постановления Совета Федерации отражены вопросы, которые накануне прорабатывались представителями региональной власти с профильными комитетами. Так, Правительству Российской Федерации рекомендовано рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований на софинансирование реализации 5 и 6 этапов Широтной магистрали скоростного движения, а также на строительство трамвайной сети от Санкт-Петербурга до микрорайона Южный города Всеволожска и до Новосаратовки. В части развития транспортной инфраструктуры также рекомендовано рассмотреть вопрос с выносом или реконструкцией электросетей в Мурино для строительства его обхода и создания транспортно-пересадочного узла с международным и межрегиональным автовокзалом.

Для развития социальной сферы рекомендовано включить в федеральную адресную инвестиционную программу строительство областной детской больницы с поликлиникой в городе Сертолово и трех школ во Всеволожском районе — в деревне Новое Девяткино, Янино-1 и Касимово. Также предложено изменить объем софинансирования из федерального бюджета на мероприятия по восстановлению прав дольщиков, увеличив его до 67%. Это позволит региону высвободить около 2 млрд рублей.

Ряд рекомендаций по поддержке областных проектов дан также профильным федеральным министерствам.