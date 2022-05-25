От Выборга до Гатчины

«Проект, в котором мы стали лидерами России, и многие субъекты пошли по нашему пути, – это создание экологических и туристических троп, где можно не только пройти пешком, но и на велосипеде проехать по уникальным природным территориям. При этом они благоустроены – там есть оборудованные дорожки, стоянки, беседки, костровища, наблюдательные вышки, для того, чтобы можно было посмотреть, как живут птицы и животные.

Поэтому в этом году мы будем предлагать несколько новых туристических троп. Сегодня мы поддерживаем строительство туристических баз. Новые базы появятся уже в этом году, а существующие также активно развиваются, некоторые даже удваивают свои объемы по размещению туристов.

Еще одно новое направление — это исторический туризм. Мы построили несколько новых музеев, которые включают интерактивную составляющую. Поэтому будем предлагать путешественникам различные варианты. Но самое главное — это наши города. Прежде всего, это Выборг, где находится единственный в России средневековый замок, Гатчина ― столица Ленинградской области, и многие другие. Сейчас мы ставим задачу привлечь туристов, которые делали хотя бы одну ночевку на территории Ленинградской области. И здесь у нас очень хорошие перспективы. Они связаны, прежде всего, с субсидированием и региональной поддержкой в строительстве кемпингов, отелей, туристических баз, благодаря чему по итогам прошлого года был отмечен рост числа таких туристов на 28%. В этом году мы тоже рассчитываем, что поток туристов, которые будут останавливаться с проживанием в Ленинградской области, вырастет на 25%», — рассказал Александр Дрозденко.

Сегодня самыми популярными направлениями в Ленинградской области являются Карельский перешеек, Выборг, Приозерск, Гатчина, Новая и Старая Ладоги. Большим спросом у путешественников пользуются национальные туристские маршруты – «Государева дорога» и «Истории и тайны Средневекового Выборга».

Для удобства путешественников в регионе действуют 935 коллективных средств размещения – гостиниц, отелей, хостелов, гостевых домов, санаторно-курортных организаций, домов и баз отдыха, кемпингов, туристских баз.





Фото Ольги Фирсовой