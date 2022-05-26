«Команда 47» в делах и лицах

Фотовыставку посетили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и сенаторы от региона.

Фотовыставка «Команда 47: семья Ленинградская» — это 47 моментов из жизни региона, работа и отдых, праздники и будни. В галерее — портреты жителей области, которые создают экономическою стабильность региона: трудятся на современных производствах, убирают зерно, ловят рыбу. Также запечатлены счастливые моменты культурной и общественной жизни региона: юные таланты, дружные семьи, выступления артистов.

Большой раздел выставки посвящен памяти Великой Отечественной войны, истории и ветеранам. Здесь кадры с открытия новых памятников и мемориалов, возложения цветов, празднования Дня Победы и знаменитая серия портретов, которая уже выставлялась ко Дню Победы — портреты столетних жителей Ленинградской области, ветеранов Великой Отечественной в кругу семей, родных и потомков.

«Это уникальная выставка, которая рассказывает о Ленинградской области в лицах. Было бы правильно, чтобы ее увидели и жители области, и жители нашего побратимского города на Донбассе — Енакиево. Здесь не столько о достижениях народного хозяйства и экономики, сколько о людях Ленинградской области. Очень добрые, трогательные, душевные лица, это будет очень хорошая гуманитарная акция. Сергей, спасибо!», — сказал губернатор Ленинградской области после осмотра выставки.

Александр Дрозденко рассказал, что помимо выставки область направит для жителей ДНР автопоезд из мобильных медицинских комплексов – амбулатории, флюорографа, маммографа, лаборатории. Область направит медиков для проведения диспансеризации и оказания первой помощи, а также лекарственные средства. В случае необходимости, областные учреждения здравоохранения готовы принимать на лечение жителей Енакиево. Область начнет готовить школы Донбасса к началу нового учебного года – планирует закупить и отправить компьютерные классы и специалистов для наладки оборудования и обучения местных педагогов работе с техникой. Наш регион также готов принять на летний отдых детей из Енакиево.

Кроме этого, Ленинградская область направляет в ДНР дорожную технику и инженерных работников для восстановления дорог и инфраструктуры социальных учреждений.

«Работы предстоит много, мы только в начале пути. Мы приняли большую дорожную карту, где более ста мероприятий. Основные мероприятия – впереди, сегодня – то, что надо сделать оперативно», — подчеркнул Александр Дрозденко.