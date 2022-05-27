Маски сброшены!

С 1 мая начался прием заявлений на «президентские» выплаты семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. В Ленинградской области положительные решения вынесены уже более чем на 45 тысяч детей. Общая сумма выплат составила около 259 миллионов рублей. В помощь по оформлению пособия собрали ответы на часто задаваемые вопросы.