Маски сброшены!
С 27 мая ношение масок в Ленинградской области носит рекомендательный характер.
Рубрики: COVID-19
В Ленинградской области подписан документ о снятии последних антиковидных ограничений. Средства индивидуальной защиты смогут оставить дома и жители Санкт-Петербурге, где также с 27 мая отменяется обязательное ношение масок.
Фото: https://t.me/lenobladminka/2799
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