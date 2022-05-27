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Маски сброшены!

С 27 мая ношение масок в Ленинградской области носит рекомендательный характер.

Рубрики:  COVID-19

В Ленинградской области подписан документ о снятии последних антиковидных ограничений. Средства индивидуальной защиты смогут оставить дома и жители Санкт-Петербурге, где также с 27 мая отменяется обязательное ношение масок.

Фото: https://t.me/lenobladminka/2799