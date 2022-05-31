«Полезный завтрак» для гатчинских НКО и волонтеров

Как подчеркнула организатор «Полезного завтрака» Елена Халамова, одна из задач встречи — помочь найти точки соприкосновения и взаимодействия между некоммерческим сектором и добровольческими общественными объединениями.

О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций рассказала представитель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Ксения Бортникова. Она напомнила, что сейчас проходит второй этап конкурса губернаторских грантов (на первом этапе конкурса победителями стали больше шестидесяти проектов), и предложила более активно участвовать в конкурсах, акциях и мероприятиях самых разных направлений и уровней.

О поддержке некоммерческих и волонтерских организаций Гатчинского района рассказала представитель районной администрации Дина Никулина. На протяжении уже нескольких лет администрация Гатчинского района проводит конкурсы субсидий на поддержку проектов, и с каждым годом объем такой поддержки растет. В этом году администрация поддержала двадцать проектов НКО.

- Проекты совершенно разные, - отметила Дина Игоревна. - В последние пару лет отмечается взаимодействие совершенно различных общественных объединений, реализуются культурно-просветительские проекты с Гатчинской епархией. В реализации проектов активно участвуют все поселения Гатчинского района при поддержке местных властей.

В этот день под крышей Ресурсного добровольческого центра собрались самые активные представители таких некоммерческих и волонтерских организаций, как благотворительный фонд «Благо Дари», РОО «Школа третьего возраста» Гатчинского района, «РазДельный Сбор Гатчина», АНО «Загвоздка», АНО «В ногу со временем», молодежный совет города Коммунара, волонтерский клуб «Тайро» из Тайцев.

Общественники представили деятельность своих организаций и познакомили присутствующих с реализуемыми проектами. По итогам «Полезного завтрака» стало понятно, в какой конкретно поддержке нуждаются некоммерческие организации Гатчины. Так, например, благотворительный фонд «Благо Дари» ждет волонтеров для помощи в организации кормления бездомных людей, в проведении мероприятий в психоневрологическом интернате, в изготовлении теплых вязаных вещей для бездомных (проект «Хурма»).

Проекту «Команда 47 начинается с тебя» (АНО «В ногу со временем») нужна помощь в подготовке и проведении благотворительного забега. «РазДельный Сбор Гатчина» приглашает волонтеров на акции по раздельному сбору.

Школа третьего возраста Гатчинского района ждет волонтерской помощи для проведения занятий с пожилыми людьми. Региональная общественная организация «ДЕЛАМИ.РУ», которая организует занятия по иппотерапии для детей с особенностями здоровья, будет рада добровольцам, которые помогут ухаживать за лошадьми и проводить занятия и мастер-классы для детей.

Как выяснилось, практически всем некоммерческим организациям необходима помощь в медийном сопровождении их деятельности.

Юлия Лысанюк