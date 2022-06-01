Гатчина: новые светофоры и удобные перекрестки

Современные светофоры установлены в трех местах: на перекрестке улиц Карла Маркса и Гагарина, улиц Радищева и Чехова, а также на ул. Киевской в районе д.4, у Коннетабля. Деньги на их установку выделены из бюджета города.

- В этом году всем очень понравились новые светофоры. Пешеходный переход на ул. Киевской был больным местом для участников дорожного движения. Было много обращений и споров. Ранее мы уже использовали на этом участке дороги много разных средств, снижающих скорость. Должного результата они не дали. Глава администрации Людмила Николаевна Нещадим приняла правильное решение: все снять и поставить светофор с кнопкой вызова на пешеходное движение. Сейчас светофор работает в тестовом режиме. За две недели никаких замечаний и жалоб от участников движения не поступало. Режим работы всех устраивает, как и сама форма светофора, - пояснил председатель комитета ЖКХ Гатчинского района Александр Супренок.

Кроме того, на перекрестке ул. К. Маркса и Гагарина напротив магазина завершена установка дорожных ограждений. Они такие же, как и на проспекте. Необходимость их установки вызвана тем, что у входа в магазин была опасная открытая зона, куда могли въехать автомобилисты. Теперь проезд транспорта запрещен, кроме разгрузки машин. Этот участок уже передан УМВД, чтобы исключить нарушение правил парковки.

Еще одна приятная новость – завершены дорожные работы на многострадальном перекрестке ул. Соборной и К. Маркса. Около года новая плитка, уложенная кругом в центре дороги, никак не хотела лежать: отваливалась и кололась.

- Плитка снята и увезена на временное хранение на площадку УБДХ. Думаю, это правильное решение, - уверен Александр Супренок. - Конечно, изначально хотелось, чтобы здесь было в первую очередь красиво, но в процессе эксплуатации стало ясно, что на этом участке такое покрытие не целесообразно. По дальнейшему использованию плитки пока не принято решение. После снятия плитки были проведены работы по обследованию коллектора, который там проходит, заменена уплотняющая подушка и уложено два слоя асфальта. В ближайшее время нанесем разметку.

Татьяна Можаева