Ленинградская область и Беларусь расширяют взаимодействие в экономике

«Мы говорили о развитии новых технологий, совместных научных разработках. Мы предложили объединиться, чтобы каждый не изобретал у себя велосипед. Необходимо сосредоточить разработки на одной базе. Можно что-то делать в Беларуси, что-то на нашей стороне, на наших предприятиях. Санкции — это возможность сплотиться и открыть новые возможности, и такие возможности мы должны и обязаны использовать максимально», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Комментируя проект строительства портовых сооружений для Республики Беларусь, Александр Дрозденко отметил, что стороны рассмотрели комбинированный вариант: «Это предоставление земельных участков для строительства собственных портовых сооружений в сжатые сроки, и, параллельно, использование существующих терминалов. Мы уже назвали несколько терминалов, которые готовы сегодня заключить соглашения, договоры, вплоть до передачи части своей территории в управление белорусской стороне. Очень важно быстро начать отгрузки — это стратегическое развитие и Белоруссии и России».