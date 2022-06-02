Начался ремонт Красносельского шоссе

Обновление началось с очистки кюветов и водопропускных труб, а также восстановления пешеходной дорожки в деревне Романовка. Вчера техника начала снимать старый асфальт, она движется по направлению от Гатчины в сторону Коммунара. Завтра фрезерование продолжится у Пудомяг и начнётся укладка первого слоя асфальта.

На участке ремонта организовано реверсивное движение. Будьте внимательны!

«Дорога соединяет область и Санкт-Петербург, поэтому интенсивность на ней очень высокая. Подрядчик поставил сюда сразу две фрезы, чтобы максимально ускорить процесс ремонта и не собирать заторов», — рассказал глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Срок окончания работ - до начала октября, однако дорожники рассчитывают сделать все раньше. Помимо укладки двух слоев нового покрытия, будут укреплены обочины, поставлены новые знаки и нанесена разметка.

Напомним, прошлым летом на Красносельском шоссе был обновлен участок от Гатчины до Вайялово. Таким образом после завершения работ на участке от Гатчины до Павловска трасса будет полностью обновленной.