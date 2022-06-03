Штрафы за незаконную торговлю возрастут

На своей странице в ВК парламентарии уточняют, что проект закона о внесении изменений в областной закон Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях» подготовил комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка ЛО. Уточняется, что поправки к областному закону возникли как реакция на жалобы населения.

В документе, в частности, прописаны новые высокие штрафные санкции. За торговлю в не отведенных для этого местах и размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы размещения штраф для физических лиц составит 5 тысяч рублей, а для должностных лиц и ИП – до 20 тысяч рублей. Юридические лица заплатят по максимуму – 40 тысяч рублей.

Помимо новых штрафов устанавливается ответственность для тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.