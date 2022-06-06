Ленинградские автобусы отправились в Енакиево

Автопарк Енакиево вырастет на шесть автобусов марки ПАЗ. Сегодня они выезжают из Ленинградской области. Вместе с автобусами отправлены 4 тонны гуманитарной помощи: это продукты, средства личной гигиены, детское питание и канцтовары. Автобусы, ранее работавшие на маршрутах 47 региона, предоставило ООО «АТП Барс 2». На смену им на ленинградские дороги выйдет низкопольный транспорт большей вместимости.

«Ленинградская область продолжает помогать Енакиево. Там уже работают наши дорожные службы, техника, привезли мобильный асфальтобетонный завод. Приводят дороги в порядок. Теперь поможем общественным транспортом — он не обновлялся в городе лет 20. Договорились с нашими крупными перевозчиками, они предоставили 6 автобусов. Резину на них поставили внедорожную.Рассчитываю, что другие компании тоже помогут с транспортом. Также готовим молодых учителей — они поедут в 27 школ Енакиево, где предстоит компьютеризировать школы, установить интерактивные доски, закупить учебники», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Также в Енакиево отправятся представители регионального комитета по транспорту во главе с председателем Михаилом Присяжнюком, чтобы проанализировать транспортное обслуживание жителей и определить главные меры по улучшению пассажирских перевозок.

Напомним, из Ленинградской области уже отправлено около 200 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Груз собран силами неравнодушных жителей при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия». Пункты сбора организованы в каждом районе региона. Также в Енакиево работают ленинградские медики— проводят диспансеризацию жителей и помогают местным медикам.