Поддержим бойцов ЛДНР!

«Несколько дней назад мы презентовали акцию по сбору средств для помощи военным Донбасса. За это время мы получили сотни предложений поддержки, нам принесли десятки коптеров и других необходимых вещей, часть мы уже доставили на передовую. Первыми кураторами сборов стали военкоры.

Призываю всех, заходите на сайт pobeda.onf.ru, выбирайте тот сбор или куратора, которые вам близки, передавайте необходимые бойцам вещи в ближайшее отделение Народного фронта, либо можете перечислить денежные средства, возможен любой способ, который вам максимально комфортен. В тот момент, когда сбор будет закрыт, куратор привезет вещи в военную часть ЛНР или ДНР, и вы увидите отчет, сможете убедиться, что все собранное и пожертвованное вами работает на передовой.

Здорово, что к нам обращаются известные люди, которые тоже готовы стать кураторами сборов. Сегодня это Денис Майданов и Денис Лебедев, спасибо им за это огромное», - рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

В рамках проекта Народный фронт систематизирует и масштабирует деятельность военкоров, блогеров и известных людей, собирает пожертвования граждан, закупает дефицитные товары, предоставляет складские помещения и информационную поддержку, организует логистические цепочки, помощь в безопасности финансовых проводок. Прозрачность денежных потоков обеспечивает партнер проекта банк ПСБ.

Подробная инструкция по осуществлению платежей есть на портале pobeda.onf.ru. Во всех региональных отделениях Народного фронта (есть в каждом регионе) принимают вещи, необходимые бойцам ЛДНР. Приносить следует то, что есть в списках, размещенных в соответствующем разделе портала. Более подробную консультацию можно получить по телефону 8 (800) 200-34-11.

Мы ждем вас в региональном отделении Народного фронта в Ленинградской области по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 82, пом. 5 (ст. м. "Звенигородская"). Телефон: 8 (812) 363-48-39.

Портал также позволяет помочь мирному населению Донбасса: людям нужны продуктовые, хозяйственно-бытовые, детские наборы, медикаменты. Можно выбрать какую форму помощи поддержать и в какой город ее направить.

В ходе пресс-конференции акцию Народного фронта «Все для Победы» поддержали член Центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы, заслуженный артист России Денис Майданов, популярный военный блогер Юрий Подоляка, чемпион мира по боксу Денис Лебедев, народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов, певица и актриса Юлия Чичерина.