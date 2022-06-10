Путь в небо

Участниками соревнований стали пять команд: авиамодельный кружок «Взлет» Районного центра детского творчества (12 чел., рук. И.В. Демьянов, п. Сиверский), ДОСААФ (6 чел., рук. В.А. Григорьев, г. Гатчина), «Гатчина» (2 чел., рук. Г.В. Григорьев, г. Гатчина), «Феникс» (4 чел., рук. Ю.Л. Плотников, Белогорский Дом культуры), «Санкт-Петербург» (4 чел., рук. А.Н. Цыганов, г. Санкт-Петербург).

С приветственным словом к участникам соревнований обратился президент Федерации авиамодельного спорта (ФАИ) Ленинградской области и г. Гатчина Михаил Голубков. Он же обеспечил участников ракетными двигателями.

Соревнования проходили в двух возрастных группах (до 12 лет и старше 12 лет) по следующим номинациям: в классе ракет «Новая Гатчина», «6-S» и «Экспериментальные» (свободные параметры).

Старт турниру дала выпускница авиамодельного кружка «Взлет» Анастасия Быцкевич запуском ракеты с фейерверком. Далее запуски ракет проходили по готовности участников.

Сразу же развернулась борьба за лидерство. Первыми сделали запуски участники из команды «Гатчина». Их ракеты были изготовлены по самым современным цифровым технологиям (с применением 3D принтера, обеспечивавшего минимальный вес и максимальную высоту взлета). Сразу отметим, что в конечном результате участники, изготовившие эти ракеты, заняли в личном первенстве 1-е и 2-е места.

В первых двух номинациях ракеты взлетали на маломощных двигателях МРД1/2А – 2 - 3. А вот в классе «Экспериментальные» допускались более мощные ракетные двигатели. Здесь уже свое мастерство показал Андрей Цыганов – его копия ракеты «ГИРД-5» была выше похвал.

Участник из команды «Гатчина» Тимофей Овчинников продемонстрировал в экспериментальной ракете спуск с роторной системой.

Участник из команды «Взлет» Артем Хрипаченко создал новую систему спуска ракеты на парашюте.

К сожалению, были и неудачные старты – это связано с интернет-поставщиками, продавшими некачественные ракетные двигатели, что привело к малой высоте взлета и, как следствие, малому времени спуска ракеты.

Стоит отметить, что юные ракетчики проявили огромный интерес к новому для них техническому виду спорта, ведь при изготовлении простейшей ракеты нужно изготовить ее как можно легче не в ущерб прочности, создать надежную систему спуска и, что немаловажно, познакомиться с новой областью аэродинамики ракеты (центром давления, размещением центра тяжести).

В командном зачете места распределились следующим образом:

1-е место – команда «Взлет» Районного центра детского творчества,

2-е место – команда «Гатчина»,

3-е место –команда «Санкт-Петербург»,

4-е место – команда ДОСААФ,

5- е место – команда «Феникс».

Огромную помощь в техническом сопровождении соревнований оказал наставник авиакружка «Взлет» Евгений Чепчак. Он предоставил стартовые столы, в соответствии с техникой безопасности ограничил места стартов флажками, обеспечил чаепитие участников, родителей и зрителей. Также Евгений установил шатер, где организовал в свободное время от стартов примерку летных костюмов морского и высотного летного оборудования.

Детям, родителям и зрителям очень понравилось это мероприятие. Оно способствует развитию технического потенциала молодого поколения, осознанному выбору будущей профессии.

И.В. Демьянов,

главный судья соревнований, педагог РЦДТ