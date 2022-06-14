Напомним, первый арт-фестиваль «Под сенью старых лип» прошел в 2021 году, в парке усадьбы Демидовых «Тайцы». На этот раз пленэр состоялся на просторах живописного Приоратского парка.

В этом году участниками конкурса стали 52 человека. Среди них как начинающие, учащиеся художественных школ Гатчинского района и Санкт-Петербурга, так и профессиональные художники из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В числе участников - преподаватели и ученики старших классов детской художественной школы города Гатчины и воспитанники Сиверской школы искусств.

- Участники конкурса испытали огромное вдохновение, - говорит заместитель директора Паркового агентства Юлия Петрунина. - Гуляя по Приоратскому парку, они нашли для себя те уголки, которые хотели бы запечатлеть. В нашей жизни есть ускользающие моменты, которые сохраняются не только в памяти, но и в картинах наших художников...

- Вместе со мной в пленэре участвовало десять детей, - рассказала педагог ДХШ города Гатчины Марина Фазанова. - Далеко мы не расходились, старались сосредотачиваться в одном месте. Несмотря на то, что точка обзора у нас была одна, работы у ребят получились очень разными - с точки зрения техники и манеры исполнения.

Пленэрный конкурс проходил на протяжении трех дней. В итоге на рассмотрение конкурсного жюри были представлены 104 работы.

- Оценивать такое количество работ оказалось очень трудным делом, - признается председатель жюри конкурса, художник Дарья Рубцова. - Больше всего было работ от детей — учащихся детских художественных школ и студий. Еще одна сложность заключалась в том, что в одной номинации были работы детей разных возрастных групп - от 11 до 17 лет. Очень впечатлил уровень детских работ — настолько хорошо поработали ребята. Они ведь сидели на пленэре ежедневно по четыре часа, их не пугали ни комары, ни сменяющееся дождем солнце. Даже перерыв на обед совершался прямо около картин. Я горжусь всеми детьми, которые приняли участие в этом фестивале, они просто герои!

Имена победителей пленэрного конкурса объявила член жюри, начальник научного отдела Паркового агентства Евгения Нарышкина.

Обладателем гран-при в номинации «Наследие глазами детей» стала Хлоя Хейс (ДХШ города Гатчины, преподаватель М.А. Фазанова). Первое место в этой номинации присудили Алине Филатовой (Сиверская ДШИ им. И. Шварца, преподаватель А.Е. Златкин). Второе место — у Елизаветы Степан (Сиверская ДШИ им. И. Шварца, преподаватель А.Е. Златкин), третье место - у Аделаиды Филипповой (ДХШ города Гатчины, преподаватель М.А. Фазанова). Приз зрительских симпатий вручили Никите Чупрову (Войсковицкая ДШИ, преподаватель В.А. Костаринов).

Гран-при в номинации «Наследие кисти мастера» - у преподавателя ДХШ города Гатчины Марины Фазановой. Первое место в этой же номинации разделили педагог ДХШ Гатчины Ольга Кадушкина и Мария Шаврова. Второе место — у Анастасии Дюдяевой, третье место разделили Александр Златкин и Карина Каширина.

В номинации «Вдохновленные искусством Творца» лучшими стали Анна Иванова (1 место), Элина Копыленко (2 место), Валерия Рябая (3 место).

- Все дети, которые приняли участие в этом пленэре — победители, - считает Марина Фазанова. - Уровень работ наших детей был очень высоким. Один из членов жюри, профессиональный художник, увидев их работы, не поверил, что их авторы учатся в художественной школе.

Обладательнице «детского» гран-при конкурса Хлое Хейс — всего одиннадцать лет. Она закончила второй класс ДХШ города Гатчины, но ее работы сложно отличить от «взрослых», профессиональных.

- Хлоя очень любит акварель, а так как я сама — акварелист, я ее сразу выделила для себя, - говорит Марина Фазанова. - Она умеет слушать, а главное, умеет собраться, особенно когда начинается творчество. У нее сразу загораются глаза, и она тут же начинает работать.

- Хлое всего одиннадцать лет, но у нее такой серьезный взгляд на живопись, на натуру и вообще на мастерство художника, что она, конечно, отличается и своими работами, и поведением, - так отозвалась о юной художнице Дарья Рубцова.

Участники конкурса отмечают высокий уровень организации пленэра, который обеспечили сотрудники Паркового агентства Ленинградской области. Организаторы конкурса, со своей стороны, пообещали, что по итогам пленэра в Приоратском парке будет сформирована выставка лучших работ, которая отправится в путешествие по выставочным пространствам разных городов России.

Юлия Лысанюк