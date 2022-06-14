Что можно сделать за 1 рубль? Попробовать спасти чью-то жизнь!

14 июня, во Всемирный день донора крови, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России и лаборатория СИТИЛАБ объявляют о старте совместного проекта по развитию Федерального регистра доноров костного мозга. Теперь вступить в Регистр можно в медицинских центрах СИТИЛАБ. Сеть насчитывает 450 медцентров в 195 городах России. Спасти человеческую жизнь может каждый! Стоимость процедуры вступления в Регистр составит символический 1 рубль.

Пересадка костного мозга – единственная надежда для пациентов с тяжелыми заболеваниями: она необходима при различных формах лейкозов, апластической анемии, тяжелых формах иммунодефицитов, некоторых врожденных генетических патологиях и др. По данным специалистов, онкология занимает второе место среди причин смерти в России после сердечно-сосудистых заболеваний, и с каждым годом число раковых больных только увеличивается. Многих из них может спасти трансплантация костного мозга. Однако найти подходящего донора – сложная задача.

Для пересадки стволовых клеток нужно найти «генетического близнеца», вероятность совпадения – 1 к 10 тысячам. Далеко не всегда среди близких родственников находится совместимый донор, вероятность совпадения генотипа у родных братьев и сестер всего 25%. Поэтому в поисках донора обращаются в регистры доноров костного мозга. Суммарно во всех базах РФ числится около 110 тысяч доноров костного мозга – это критически мало в сравнении с количеством пациентов, нуждающихся в пересадке. Чем больше людей запишется в регистр, тем больше тяжелых пациентов получат надежду и шанс на жизнь.

«Регистр доноров костного мозга в РНИМУ им. Н.И. Пирогова загрузил первые образцы в информационную систему 25 февраля 2020 года. В 2020 г. в Регистр могли вступить участники донорских акций в нашем университете (4 раза в год). В 2021 году такая возможность появилась у доноров отделения переливания крови Российской детской клинической больницы РНИМУ, а с 1 июня 2022, в День защиты детей, Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, - рассказал Тигран Гагикович Мурадян, начальник отдела по развитию регистра доноров костного мозга, почетный донор России. - Но всё равно это ограничивалось жителями и гостями столицы и Подмосковья. Благодаря соглашению с сетью клинико-диагностических лабораторий СИТИЛАБ к нашему регистру смогут присоединиться все желающие нашей большой многонациональной страны! Мы искренне благодарим наших новых партнеров за активную социальную позицию и неравнодушие!».

«СИТИЛАБ является участником системы здравоохранения, и совместный проект с РНИМУ им. Н.И. Пирогова – большая честь и ответственность для нас. Учитывая большую территорию РФ, многим людям в небольших городах, которые хотели бы стать донорами, сложно встать на учет. Большинство медицинских пунктов, где можно вступить в регистр доноров костного мозга, находится в Москве и еще нескольких городах-миллионниках. Сеть СИТИЛАБ покрывает практически всю территорию России и представлена в 195 городах. Теперь вступить в реестр можно в большинстве наших медицинских центров. Подключившись к проекту РНИМУ им. Н.И. Пирогова, мы предоставляем возможность потенциальным донорам записаться в базу в своем родном городе, это займет всего несколько минут. Каждое новое имя в регистре – надежда для тяжелых пациентов», – рассказал об участии в проекте генеральный директор СИТИЛАБ Олег Ильич Ицков.

Несмотря на то, что регистр доноров костного мозга РНИМУ существует всего несколько лет, уже прошло 6 трансплантаций костного мозга пациентам. Трое из шести пациентов – дети. В конце декабря 2021 года доноры Федерального регистра были награждены медалями Федерального медико-биологического агентства России «За содействие донорскому движению».

Кирилл Зимин, студент 2-го курса РНИМУ им. Н.И. Пирогова, уроженец Нижнего Новгорода: «Процедура была очень похожа на обычную и знакомую многим сдачу крови, однако длилась намного дольше и требовала значительно более серьезной подготовки. Оставаться в стороне я не мог, ведь это, возможно, последний шанс для пациента с тяжелым заболеванием».

Карина Витальевна Рытова, судебно-медицинский эксперт Бюро судебно-медицинской экспертизы и медицинский блогер: «Когда мне позвонили и рассказал о совпадении с реципиентом, то предложили подумать несколько дней, но я сразу же согласилась. Здесь не могло быть по-другому. Мы должны были сделать все, чтобы помочь человеку, моему «генетическому близнецу».

Также стороны ставят перед собой просветительскую цель, чтобы как можно больше людей знали о донорстве костного мозга, не верили мифам о трансплантации. Так, мало кто знает, что:

- для вступления в регистр потенциальных доноров костного мозга достаточно сдать одну пробирку крови из вены;

- костный мозг (гемопоэтические стволовые клетки) можно получить как из при помощи пункции тазовой кости (небольшая операция), так и из периферической крови. Во втором варианте процедура похожа на донорство компонентов крови, только занимает больше времени, 5-6 часов;

- стволовые клетки донора полностью восстанавливаются через 3 недели;

- процедура сдачи стволовых клеток не несет угрозы здоровью донора;

СИТИЛАБ предоставляет возможность вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга в медицинских центрах сети за символическую плату в 1 рубль. Сделать это можно уже с сегодняшнего дня. Стать добровольцем может любой гражданин РФ в возрасте от 18 до 40 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

Телефон горячей линии СИТИЛАБ: 8 (800) 100-36-30.

Телефон специалистов Регистра доноров костного мозга: 8 (495) 434 22 66, доб 3000 или 8 (977) 273 73 22