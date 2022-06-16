В Гатчинском районе «Добрый огород» начался с «Доброго сада»

Яблоневый сад был заложен 9 июня на территории акционерного общества «Гатчинское», рядом с передовой животноводческой фермой «Старые Черницы» в Большеколпанском поселении.

Погода была замечательной, а обстановка радостной. Участников акции встречали музыкой и добрыми словами. Сажать деревья в честь самых разных событий – хорошая традиция. Дерево - символ бесконечности бытия, обновления жизни и природы, а сад – отличное воплощение ресурсов для счастливой жизни.

- Это первая подобная акция в области. Гатчинцы молодцы. И ме-сто для посадки сада выбрано правильное, - сказал заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Александр Варенов. - Общение садоводов и сельхозтоваропроизводителей всегда было плодотворным. Мы работаем над одним – обеспечением продовольственной безопасности. Я уверен, мы заложили сад, который даст отличные плоды и подвигнет другие районы на такие же благородные поступки.

Со словами приветствия также выступили генеральный директор АО «Гатчинское» Александр Лебедев, руководитель Союза садоводов Гатчинского района Иван Логинова, председатели Союзов садоводов Ломоносовского, Лодейнопольского и Подпорожского районов.

- Мы привезли саженцы с очень знаковым названием – «Дружба народов». Этот сорт объединил в себе жизнестойкость и размер урожая «Антоновки» и яркость и вкус «Пепина шафранного». Сорт очень красивый и вкусный. Думаю, все отведавшие будут довольны, - сказал главный агроном хозяйства Большеколпанского поселения Вячеслав Надеин.

Перед посадкой деревьев представители районов участвовали в жеребьевке - тянули табличку со словом-символом, чтобы каждое дерево наполнилось дополнительной энергией. Ее проводила начальник сектора комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Елена Тихомирова. Гатчинскому району досталось слово «счастье», Волосовскому – «дружба», Выборгскому – «процветание»…

Новый проект «Добрый огород» развивает аграрную самозанятость, городское садоводство и огородничество, уделяя особое внимание аграрному волонтерству и благотворительности. Именно в честь начала его реализации садоводы посадили 18 яблонь – по числу районов области.

- Сад посажен на благодатной земле, здесь он будет любим и ухожен. Пусть это доброе начало распространится, пусть масштабируется и приносит только положительные эмоции, - пожелал Александр Лебедев и выразил отдельную благодарность куратору акции Елене Тихомировой и «Парковому агентству», перенаправившему посадку сада на земли АО «Гатчинское».

Когда все молодые яблоньки были заботливо посажены, политы и получили свои именные таблички, Гатчинский район передал эстафету. Планируется, что в ближайшем будущем новые сады появятся в каждом районе Ленобласти - Сад счастья, Сад благополучия, Сад успеха, Сад вдохновения, Сад радости.

Татьяна Можаева