В Гатчинском районе начнут производить креветки

Новый комплекс по выращиванию и переработке рыбы и морепродуктов увеличит производство рыбной продукции в регионе на 3 тысячи тонн в год.

«Логично, что компания, занимающаяся выращиванием нашей знаменитой ленинградской креветки, расширяется и обратила внимание на форель, одно из основных направлений развития нашего агропромышленного комплекса. Сегодня Ленинградская область третья в России по объемам выращивания рыбы. Уникальность нового комплекса в том, что это предприятие полного цикла, здесь будут выращивать креветку и форель в замкнутых системах водообмена, что не наносит урона природе и позволяет работать круглый год, производить готовую продукцию и перерабатывать отходы в сырье для производства рыбных кормов», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Компания «Нортен шримп энд фиш продуктс», входящая в группу компаний «Северная креветка» и выращивающая морскую креветку в Тосненском районе, расширяется и переводит свое производство в Гатчинский район.

На площадку в деревне Верево будет перенесён завод по производству креветки, построен комплекс по производству малька форели, выращиванию товарной форели, завод по глубокой переработке морепродуктов и производству рыбной муки и рыбьего жира. Помимо собственного сырья предприятие будет закупать морепродукты в Мурманске и на Дальнем Востоке для последующей глубокой переработки. Значительную часть готовой продукции компания планирует поставлять на экспорт. На новой территории также планируется создать рыбный магазин, где можно будет ознакомиться с продукцией не только самой компании, но всех производителей рыбной продукции Ленинградской области.

Планируемый объем производства — более 3 тысяч тонн в год, объём инвестиций — 1 млрд рублей, на производстве будет создано 100 рабочих мест.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области