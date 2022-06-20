Профессиональное образование: итоги года

Для системы профессионального образования Ленинградской области учебный год 2021-2022 годов выдался крайне насыщенным и продуктивным. Было проведено множество знаковых мероприятий, которые популяризируют и развивают профессиональную компетентность. Большинство проектов вернулись в оффлайн формат, что делает их более яркими и увлекательными.

Без повышения своих собственных умений невозможно дать ученикам те знания, которые отвечают современным требованиям. Поэтому для мастеров производственного обучения и преподавателей СПО были организованы практические семинары, где спикерами выступили признанные в России коучи, тренеры, психологи.

В прошедшем учебном году состоялись научно-практические конференции «Современное профессиональное образование Ленинградской области» и «Сохранение приоритетов образования и культуры – основа компетентности», где представители системы профессионального образования обменивались опытом, а также рассматривали перспективы развития профессионального образования в Ленинградской области.

В Гатчинском педагогическом колледже им. К.Д. Ушинского состоялись XXI Педагогические чтения имени Константина Дмитриевича Ушинского «Трансформация идей Константина Дмитриевича Ушинского в современном цифровом образовании» (региональная научно-практическая конференция с международным участием).

Неотъемлемой часть развития системы профессионального образования региона является поощрение выдающихся студентов техникумов и колледжей, а также стимулирование их на дальнейшее развитие и повышение своей компетентности.

В комплексе «Игора» прошла выездная встреча с победителями и призерами чемпионатов "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Ленинградской области 2021 года. А в Мультицентре трудовой и социальной интеграции прошло торжественное награждение победителей VI Национального чемпионата «Абилимпикс» сертификатами на дополнительное образование и приобретение технических средств реабилитации.

Важной вехой любого учебного года является организации региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс».

В VI Открытом Региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Ленинградской области 2022» боролись за право стать сильнейшими в 60 компетенциях более 400 человек.

Не менее ярким получился и региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В соревнованиях приняли участие 314 конкурсантов. Показав высокий уровень профессионализма и волю к победе, по итогам чемпионата 180 человек стали победителями по 59 компетенциям.

Каждый чемпионат сопровождался насыщенной деловой программой, с мастер-классами, практическими семинарами, круглыми столами, культурно-развлекательными мероприятиями.

Ленинградская область - один из передовых регионов страны в сфере профессионального образования. Ежегодно это подтверждается участием в образовательных всероссийских мероприятиях: на Международной выставке-конгрессе «Молодые профессионалы» и Московском международном образовательном салоне.

Нужно отметить знаменательные события профессионального образования Ленинградской области за прошедший учебный год:

· создание мастерских по направлению «Промышленные и инженерные технологии» в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы»;

· создание Кингисеппского образовательно-производственного центра (кластера) Ленинградской области в рамках федеральной программы «Профессионалитет»;

· создание центра опережающей профессиональной подготовки;

· ежегодный конкурс «Студент года»;

· масштабные мероприятия по чествованию лучших студентов «Золотые руки Ленинградской области» и многое другое.

Уникальность системы профессионального образования региона складывается из многочисленных мероприятий и проектов, которые делаются на высоком уровне. Это доказывает, что наши студенты получают качественное образования, а также развивают свои мягкие навыки и с уверенностью смотрят в будущее!