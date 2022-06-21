Работы сиверского фотографа Антона Зянтерекова - в финале международного конкурса

Премия World Sports Photography Awards является одной из самых престижных в области спортивной фотографии в мире. В ней принимают участие фотографы ведущих мировых СМИ и фрилансеры.

Всего в данной категории в финал отобраны 42 фотографии. Работы Антона Зянтерекова стоят наряду с работами сотрудников больших профессиональных агентств, которые представили фотографии и с Олимпиады, и с UFC. Да и фотографы со всего мира. Впрочем, и Антон не новичок в своем деле. В 2021 году он был признан лучшим спортивным фотографом в Санкт-Петербурге. И вот очередной успех, теперь на международной арене.

Фотографии, представленные на конкурс, были сделаны Антоном Зянтерековым на турнире по смешанным единоборствам Горилла ММА Серия-45: Peter Strike, который проходил в ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге на Nova Arena

В августе будут подведены итоги конкурса. Желаем Антону победы!