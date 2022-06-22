Гатчина помнит!

Помогали волонтерам в этой работе члены Гатчинского местного отделения партии «Единая Россия», депутаты, сотрудники администрации, главы поселений, руководители города и района, жители – взрослые и дети.

Торжественно-траурный митинг начался в полночь. Гатчинцы собрались возле стелы, чтобы отдать дань памяти, чести и уважения тем, кто бесстрашно сражался и приближал Великую Победу.

Открывая митинг, глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко подчеркнул важность этой памяти, которую мы должны хранить и передать следующим поколениям. Особенно сегодня, когда в Европе пытаются переписать историю и навязать нам свои ущербные ценности.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских напомнил всем слова великого полководца Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет».

- Война коснулась каждой семьи. Только враг не знал, куда он пришел. На протяжении многих веков на защиту нашей родины вставал русский воин, русский солдат. Так случилось и тогда в 1941-м. Русский солдат гнал, бил врага и в 1945-м завершил эту битву в Берлине, где покончил с нацизмом. Так казалось, что покончил… Но нацизм снова поднимает голову, и на Украине вновь повторяются события многолетней давности… И снова русским солдатам приходится противостоять абсолютному злу. Мы с вами живем в великой стране, у нас великий народ и мы непобедимы, когда мы вместе, – сказал Александр Владимирович.

Депутат областного парламента Сергей Коняев пожелал всем мирного неба над головой, чтоб никогда не повторились события 80-летней давности:

- 22 июня 1941 года – трагическая дата в истории нашего государства. С каждым годом войны все дальше от нас. Но мы с вами должны помнить героев, которым мы обязаны жизнью. Низкий поклон нашим ветеранам. Вечная память всем погибшим в боях за нашу родину.

Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания под звуки метронома. Муниципальный координатор Ленинградского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» по Гатчинскому району Екатерина Смирнова, выступая перед собравшимися, заверила: потомки тех героев исторической памяти верны:

- 81 год назад началась Великая Отечественная война. Каждый из нас, кто зажигал сегодня свечи, вспоминал своих родных, отдавших жизни за избавление земли от фашизма. Несмотря ни на что наши предки выстояли, и наш святой долг – долг молодежи – помнить, хранить и защищать нашу историю. Гатчина помнит!

…В эту ночь «Огненные картины войны» зажглись у подножия памятников во многих городах нашей страны. Россия помнит!..

Екатерина Дзюба