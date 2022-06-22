Гатчина помнит!
В ночь на 22 июня в Гатчине на площади возле стелы «Город воинской славы» зажглась огненная картина войны. Из множества горящих свечей волонтеры Победы выложили картину «Скорбящая мать». За основу был взят фрагмент мемориала воинской славы на Гатчинском городском кладбище – символ невосполнимой утраты и глубокого траура.
Помогали волонтерам в этой работе члены Гатчинского местного отделения партии «Единая Россия», депутаты, сотрудники администрации, главы поселений, руководители города и района, жители – взрослые и дети.
Торжественно-траурный митинг начался в полночь. Гатчинцы собрались возле стелы, чтобы отдать дань памяти, чести и уважения тем, кто бесстрашно сражался и приближал Великую Победу.
Открывая митинг, глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко подчеркнул важность этой памяти, которую мы должны хранить и передать следующим поколениям. Особенно сегодня, когда в Европе пытаются переписать историю и навязать нам свои ущербные ценности.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских напомнил всем слова великого полководца Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет».
- Война коснулась каждой семьи. Только враг не знал, куда он пришел. На протяжении многих веков на защиту нашей родины вставал русский воин, русский солдат. Так случилось и тогда в 1941-м. Русский солдат гнал, бил врага и в 1945-м завершил эту битву в Берлине, где покончил с нацизмом. Так казалось, что покончил… Но нацизм снова поднимает голову, и на Украине вновь повторяются события многолетней давности… И снова русским солдатам приходится противостоять абсолютному злу. Мы с вами живем в великой стране, у нас великий народ и мы непобедимы, когда мы вместе, – сказал Александр Владимирович.
Депутат областного парламента Сергей Коняев пожелал всем мирного неба над головой, чтоб никогда не повторились события 80-летней давности:
- 22 июня 1941 года – трагическая дата в истории нашего государства. С каждым годом войны все дальше от нас. Но мы с вами должны помнить героев, которым мы обязаны жизнью. Низкий поклон нашим ветеранам. Вечная память всем погибшим в боях за нашу родину.
Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания под звуки метронома. Муниципальный координатор Ленинградского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» по Гатчинскому району Екатерина Смирнова, выступая перед собравшимися, заверила: потомки тех героев исторической памяти верны:
- 81 год назад началась Великая Отечественная война. Каждый из нас, кто зажигал сегодня свечи, вспоминал своих родных, отдавших жизни за избавление земли от фашизма. Несмотря ни на что наши предки выстояли, и наш святой долг – долг молодежи – помнить, хранить и защищать нашу историю. Гатчина помнит!
…В эту ночь «Огненные картины войны» зажглись у подножия памятников во многих городах нашей страны. Россия помнит!..
Екатерина Дзюба