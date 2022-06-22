Инвестиции для жизни

Стенд Ленинградской области на ПМЭФ-2022 выделялся на фоне других регионов. Гостей здесь встречали не аниматоры или девушки-модели, как это принято на международных выставках. Все три дня с посетителями общался лично губернатор Александр Дрозденко. Ставку сделали не на шоу, а на максимальную открытость. Инвесторы ценят такое отношение к делу: по итогам форума регион заключил сразу 30 крупных соглашений на сумму около 280 млрд рублей.

Производство и рабочие места

Сегодня стране как никогда важно налаживать собственное производство. Рынку нужны товары, предприятиям – сырье, а людям – рабочие места. По итогам форума в область придёт целый ряд крупных предприятий.

Например, под Кингисеппом откроется металлургический завод «Новосталь-М». Здесь будут выпускать арматуру и прут для стройки, а также товары для машиностроения – порядка 1.5 млн тонн продукции в год! Компания откроет 2000 рабочих мест и вложит в развитие 20 млрд рублей. Всё это – с гарантией соответствия европейским экологическим стандартам на 100%.

На юге региона запустят завод по производству органических удобрений из куриного помёта. Новая технология поможет решить вопрос утилизации проблемных отходов. Та же птицефабрика «Северная» из Кировского района готова поставлять заводу до 500 тонн сырья ежесуточно!

Вообще экологичное производство – тренд подписаний этого года. В Ивангород приходит производство биоразлагаемой пластиковой посуды, в Копорье – сжиженного природного газа. В Волховском районе появится первый в области парк ветряных электростанций с выработкой более 260 000 МВт.ч «зелёной» электроэнергии. Этой мощности хватит на снабжение более 5000 домохозяйств.

– Мы смотрим вперед. Говорим о декарбонизации, о зелёной экономике, о низком углеродном следе. Мы не откладываем наши планы по созданию возобновляемых источников энергии и низкоуглеродного развития региона в целом, – заявил губернатор Александр Дрозденко.

Новые пути и своё «Сколково»

Наиболее крупные соглашения этого года касались вопросов инфраструктуры и логистики. Группа ВТБ присоединится к реализации проектов трамвайных линий из Петербурга в Новосаратовку и Всеволожск. ГК «Содружество» планирует разместить под Вистино терминал для перевалки зерна и продуктов. К 2026 году на предприятии откроется 600 рабочих мест!

Изменить транспортную систему области должна сеть транспортно-пересадочных узлов от компании «Мегалайн». Первый такой «узел» появится в Кудрово. Цель проекта – обеспечить максимальный комфорт и концепцию «сухих ног» для пассажиров. То есть от выхода из метро до посадки на автобус человека будет окружать современное, удобное пространство. Для этого здесь обновят вестибюль подземки, построят автовокзал и остановки общественного транспорта, перехватывающие парковки, коммерческие помещения.

–Это приведёт к экономии времени пассажира на пересадку и к смене приоритета пользования с индивидуального транспорта на общественный, – заявил генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

Не забыта и научная отрасль. СПбГУ собирается открыть в Тосненском районе инновационный центр «Невская дельта». В нашем аналоге «Сколково» российские учёные будут проводить испытания и разработки, которые должны изменить целые отрасли экономики: энергетику и агротехнологии, медицину и генетику, экологию и приборостроение.

Заслуженные награды

Ни один форум не обходится без рейтингов и наград. В этом году наш регион получил престижную премию в сфере развития инфраструктуры путём государственно-частного партнёрства. Лучшим среди спортивных объектов стал проект спорткомплекса в Мурино. Ожидается, что частный инвестор вложит в него 1.6 млрд рублей, а местные жители получат две ледовые арены, бассейн, спортивные залы и игровые площадки.

Отмечены и успехи в поддержке малого бизнеса. В национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив Ленинградская область вошла в тройку лучших регионов наряду с Москвой и Татарстаном. В общем рейтинге инвестклимата мы закрепились в топ-10 и даже улучшили свои позиции, поднявшись на одну строчку – 9 место.

Впрочем, лучше любых рейтингов об успехах области говорят достижения инвесторов. Команда губернатора подсчитала: за годы работы форума были воплощены в жизнь более 80% подписанных соглашений. Один из лучших показателей в стране.

– В этом году мы подписывали соглашения о новых проектах с крупными компаниями в третий, четвёртый раз. Значит, инвесторам у нас комфортно, это основной показатель. А главное, что все инвестиции, которые придут в Ленобласть по итогам форума, – будут давать рабочие места, налоги. А это значит, что будет развиваться социальная сфера, – подвёл итоги форума Александр Дрозденко.

Стас Бутенко

Фото: Дмитрий Хрыкин