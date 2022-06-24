Александру Дрозденко присвоено звание «Почетный гражданин города Гатчины»

Соответствующее ходатайство в Совет депутатов поступило от Совета директоров промышленных предприятий Гатчинского муниципального района и Совета директоров предприятий агропромышленного комплекса Гатчинского муниципального района. Руководители предприятий посчитали, что губернатор внес значительный вклад в социально-экономическое развитие города Гатчины. Депутаты с этим согласились.

Глава администрации Гатчинского муниципального района Людмила Нещадим так прокомментировала данное решение:

- От всей души поздравляю Александра Юрьевича с присвоением этого звания! Эта награда – свидетельство высокой оценки многолетнего добросовестного труда и признание большого личного вклада в социально-экономическое развитие Гатчины. Профессиональный и жизненный опыт, ответственность и принципиальность нашего губернатора служат прочным фундаментом в успешном решении любых задач. Приношу искренние слова благодарности Александру Юрьевичу за плодотворный труд на благо нашего любимого города и его жителей.