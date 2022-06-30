Команда 47. Июнь

#Команда47 инвестиционно -экономического блока дружно работала на Петербургском экономическом форуме. Заключено 30 соглашений на сумму 277 млрд рублей.

В июне ленинградцы, все вместе, в больших и малых городах и селах искренне поздравляли команду медиков — дружный отряд специалистов, стоящих на страже нашего здоровья, желали успехов и тем, кто несёт сейчас вахту в лечебных учреждениях Донбасса.

Вместе с медиками и команда строителей, дорожников, инженеров выехала в Донецкую Народную Республику, помогать жителям города Енакиево вернуться к мирной жизни — ремонтируют дороги, жилье, общественные объекты, готовят школы к новому учебному году.

В июне #команда47 продолжала наводить чистоту — активно вели начавшиеся в апреле субботники и воскресники.

Команда экологической милиции получила благодарность от садоводов массива Дунай из Всеволожского района. В День эколога сотрудники экомилиции вышли на уборку лесной дороги, на которой долгое время безответственные люди скидывали мусор. Теперь остается надеяться, что местные жители будут следить за дорогой и не допустят возвращения свалки.

Жители Всеволожска два дня убирали мусор в лесном массиве на пересечении Южного и Колтушского шоссе во Всеволожском районе. Собрали, отсортировали и вывезли: 400 кг стекла, 50 кг пластика, 30 кг металла.

Активисты Школы третьего возраста, жители Малых Колпан Гатчинского района, косили траву, пололи сорняки на клумбах в Роще памяти, чтобы 22 июня встретиться здесь с односельчанами и вспомнить своих погибших родственников.

Отличились в июне и отдельные активисты, собравшие вокруг себя команды неравнодушных.

Ольга Дудорова, житель деревни Пеники Ломоносовского района, объединила односельчан в желании сделать гастрономический бренд деревни – «Душевные чаи». Вместе они собрали средства, купили саженцы смородины, готовятся сушить ягоды и делать с ними чаи, которые станут сувениром для туристов и гостей на местных ярмарка и праздниках.

Житель города Коммунара Алексей Салыкин подарил городу на 29-летие «Скамейку любви». Сделал своими руками и поставил на деревянной набережной красивую скамейку, на которой можно сидеть только в обнимку. Он надеется, что этот арт-объект станет любимым местом для фотосессий молодоженов и хранилищем замочков счастья.

Виталий Сушко из Тосно – подводник в отставке, отец двоих детей своим примером показывает землякам, что папа – это сила! Он создал и возглавил Совет Отцов Тосненского района. Они сажают деревья, убирают мусор, проводят конкурсы, праздники, пишут сценарий, готовят декорации, афиши, дипломы лучшим участникам.