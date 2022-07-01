33 гранта на добрые дела

Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области, на основании рекомендаций экспертного совета, утвердил результаты второго в этом году конкурса Грантов губернатора Ленинградской области. Победителями признаны 33 заявки социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Мы оказались на шаг впереди, когда, еще в апреле, выполняя поручение президента России, данное в Указе «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России», решили сконцентрировать грантовую поддержку СО НКО на проектах социальной защиты и объявили конкурс по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан». Как известно, на этой неделе Фонд президентских грантов объявил специальный прием заявок на грант президента по аналогичному направлению. А мы уже сегодня одобрили 13 проектов в сфере социальной поддержки, которые получат грант губернатора. Год Команды 47 выявил людей, готовых предложить и реализовать социальные инициативы. А развитие некоммерческого сектора ― это дополнительные возможности для активных жителей региона и тех, кто нуждается в их помощи», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На второй в 2022 году конкурс Грантов губернатора Ленинградской области было подано 95 заявок, на очную защиту вышли 87 претендентов. Победителями признаны 13 проектов по направлению «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» и 20 — по направлению «поддержка проектов, посвященных тематическому году в Ленинградской области — Команда 47».

Среди победителей «социального» направления ― благотворительная организация помощи детям-инвалидам и многодетным семьям «Ангел Надежды», проект «Родительский всеобуч - основа семейного благополучия» гатчинского фонда «Теплый дом», кулинарная школа «Центра поддержки семьи», ремесленные мастерские для людей в трудной жизненной ситуации «Верес», университеты «третьего возраста» из Кировского, Ломоносовского, Гатчинского районов. Среди проектов, посвященных тематическому году Команды 47 гранты получают, в частности, выставка личных вещей, найденных в ходе поисковых работ «Судьбы, горящие в вечном огне», а также проекты по созданию вепсского подворья, обучению молодежи основам предпринимательства, краеведению, безопасной работе в интернете, поведению при пожарах и бережному обращению с животными.