В Ленинградской области трудоустроят еще больше подростков

«Нужно, чтобы ребята в летний период были трудоустроены, были и при деле, и при воспитании, и при мероприятиях», ― отметил сегодня Александр Дрозденко, комментируя доклад на аппаратном совещании председателя Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Аллы Астратовой.

Как сообщила Алла Астратова, этим летом на временную работу в свободное от учебы время вышли 3,6 тыс. юных жителей Ленинградской области. Всего же в этом году комитет по труду и занятости населения планирует трудоустройство более чем 7 тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе совместно с администрациями поселений и комитетом по молодежной политике.

В 2022 году из областного бюджета на организацию временного трудоустройства подростков службе занятости выделено 42 млн рублей. Из них 30 млн рублей ― будут направлены на гранты работодателям из бюджетной сферы и некоммерческим организациям на выплату заработной платы подросткам, еще 12 млн ― на выплату трудоустроенным подросткам материальной поддержки от службы занятости, которая составляет 2 250 рублей в месяц и выплачивается дополнительно к заработной плате.

По итогам проведенных конкурсных отборов, получателями грантов на выплату заработной платы признаны 67 работодателей, которые планируют трудоустроить 3580 подростков, ещё более 3000 детей будут трудоустроены за счёт средств администраций муниципальных образований, а также работодателей.

Среди получателей грантов ― муниципальные образовательные учреждения, учреждения культуры и спорта, учреждения благоустройства; 7 некоммерческих организаций, 5 государственных учреждений.

Работодателям из коммерческого сектора, а также некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, Служба занятости населения предлагает компенсацию 50% их затрат на оплату труда ребят, но не более размера минимальной заработной платы, установленной в регионе, увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Большой популярностью у ребят пользуется и Губернаторский молодежный трудовой отряд. Стать бойцом Губернаторского молодежного трудового отряда Ленинградской области могут молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. Основными задачами проекта являются трудовое воспитание подростков, организация их досуга, пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения и реализация творческого потенциала. Проект реализуется на средства субсидии из бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований.

Как пояснила пояснила председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева в 2019 году в отряде насчитывалось всего 500 ребят. С 2020 года количество участников проекта увеличилось вдвое — до 1000 человек. Сегодня губернатор поддержал инициативу увеличить число участников проекта в 2023-2026 годах до 1650 человек.

Трудовые отряды выполняют общественно полезные работы, занимаются благоустройством территорий в муниципальных образованиях, принимают участие в спортивных и досуговых мероприятиях: экскурсиях, интерактивных тренингах и мастер-классах.