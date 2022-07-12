Вера – разная, Родина - одна

Свои подписи в документе поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России», муфтий Равиль Панчеев.

«Сегодня как никогда важны консолидация общества и объединение. В Ленинградской области живет одна большая многонациональная семья. И мусульманское общество — это часть нашей общей истории, которое значительно повлияло на культуру, традиции, искусство и развитие нашего региона. Сегодняшнее подписание — это часть той огромной общей работы, которую мы ведем по нашим совместным проектам, и будем развивать наше сотрудничество», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Муфтий Равиль Панчеев поддержал губернатора и отметил, что несмотря на то, что верования у людей разные, — Родина одна и задача общества — развивать и передавать поколениям самое лучшее, что завещано предками.

Соглашение предполагает совместную культурно-просветительскую деятельность по вопросам традиций религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, а также создание совета по сотрудничеству между областью и духовным управлением мусульман.

Кроме того, Ленинградская область готовится к празднованию юбилейной даты — 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Оргкомитет мероприятия ведет подготовку к празднику, который будет сопровождаться выставками, концертами, посвящённым традиционным ценностям и современным достижениям мусульман России и Ленинградской области.