Инициативные «огородники» области получают гранты

Организатор конкурса – Общественная палата РФ выразила благодарность губернатору региона Александру Дрозденко за поддержку проекта «Добрый огород», отметив, что инициативы Ленинградской области заслуживают особого общественного признания и тиражирования, как лучшие практики.

Среди победителей конкурса – проект «Дружно сажаем, много знаний получаем!» Тамары Павловой, инструктора по труду Центра социального обслуживания населения «Добро пожаловать» города Светогорска Выборгского района. Вместе с воспитанниками центра они высадили на территории учреждения плодовые кустарники. В течение года дети будут ухаживать за растениями, лакомиться ягодами, знакомиться с природой и ее сезонными изменениями.

Индивидуальный предприниматель Антон Рябушев из Шлиссельбурга направил свои усилия на создание комфорта для жителей города – вместе с единомышленниками он уже несколько лет украшает город цветами.

Практическое изучение экологии сельского хозяйства и воспитание новых кадров для агропромышленного комплекса – задача, которую ставит перед собой педагог Отрадненской школы Приозерского района Таисия Буренина. Её проект предполагает создание научной мини-лаборатории, где школьники и студенты смогут проводить эксперименты и находить оригинальные решения в области экологии сельского хозяйства.

Союзов садоводов муниципальных образований Ленинградской области заложил в Гатчинском районе «Сад дружбы», плоды которого будут раздаваться одиноким пожилым людям и семьям, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Общественная организация планирует продолжить акцию и посадить подобные сады во всех районах области.

Напомним, общероссийский социальный проект «Добрый огород» предполагает выдачу на конкурсной основе мини-грантов на развитие аграрной самозанятости, садоводства и огородничества, а также аграрного волонтёрства и аграрной благотворительности.