Лоскутные истории

Автор работ - мастерица Александра Осипова. Она уже 10 лет занимается лоскутным шитьём, и это её вторая персональная выставка в нашем городе. Работать в технике квилтинг профессионально она начала совершенно случайно:

- Я просто проходила мимо музея Гатчины, а там как раз была выставка лоскутного шитья. Зашла, посмотрела, и мне очень понравилось. Решила созвониться с руководителем квилт-студии «Гатчина» Натальей Юрьевной Косьянковской, пришла на занятия - так я попала в студию. А вообще, я с детства люблю шить: сначала куклам одежду шила, потом детям, ну а сейчас уже и внукам шью, - вспоминает Александра Осипова.

Наша героиня оказалась человеком, по-настоящему увлечённым творчеством и рукоделием: в то время как некоторые гатчинцы прекращали занятия, сшив себе одеяло для дачи и несколько подарочков друзьям, Александра Осипова стала постоянным участником студийных выставок и фестивалей лоскутного шитья.

Когда всматриваешься в лоскутные работы, то невольно задумываешься о том, сколько же труда и времени в них вложено. Александра рассказала, что обычно на одно панно уходит где-то около трёх-четырёх месяцев. Однако, тот самый «Розовый букет» она сделала всего за неделю: всё потому, что для выставки в Сиверской библиотеке не хватало одной работы, а задумка для неё созревала уже давно. А вот с лебедями пришлось повозиться: панно «Верность» состоит из множества мелких квадратов, поэтому сшивалось оно кусками, а сделанный изначально фон и вовсе не подошёл. Впрочем, то, что не понадобилось для одной картинки, пригодилось для другой: рукодельница использовала неподошедшие кусочки зелёного фона в панно «Васильки».

За каждой картиной на выставке стоят не только часы кропотливого труда, но и своя история, задумка. Однажды осенью Александра гуляла по парку и увидела один большой жёлтый кленовый лист среди множества бордовых - так появилась идея для панно «Осенних дней воспоминанья».

Задумки для других сюжетов мастерица зачастую берёт из своих собственных фотографий: «Бывает, пересматриваешь фотографии - и какая-нибудь из них очень понравилась: сразу хочется её «оживить», ведь сшитая лоскутная картинка - это уже не фотография; она уже имеет свою душу».

Помимо картин на выставке можно увидеть и другие изделия, потому что каждому лоскуточку Александра Осипова находит своё применение. Вот из остатков ткани сшито одеяло, из старых джинсов - рюкзак для внучки, а возле него расположились сумки рядом с разноцветными прихватками. Даже книга отзывов - и та обзавелась яркой лоскутной обложкой.

Чтобы подобрать подходящий кусочек ткани к тому или иному изделию, нужно обладать настоящим мастерством: «Очень часто перебираешь много лоскутков. Допустим, берёшь зелёные тряпочки: положишь один кусочек - не то; положишь второй - не то; третий, четвёртый, пятый... Иногда даже и не находишь тот, который надо, а потом вдруг раз, перевернул, - и вот он перед тобой. Многое зависит и от фактуры ткани, и от рисунка на ней. Тряпочку, на которой есть узор, можно вырезать по-разному - тогда и картинка заиграет по-другому. В общем, это очень увлекательное занятие, очень творческий процесс».

Несмотря на то, что выставка открылась не так давно, у Александры Осиповой уже есть идеи для новых работ: вдохновением послужили гатчинские мотивы. На одной из картин мастерица хотела бы изобразить гатчинские мосты, на другой – птичник, именно таким, каким помнит его она, неразрушенным.

Впрочем, пока что это лишь задумки, воплощение которых мы, возможно, увидим на следующей выставке. Сейчас же у нас есть замечательная возможность насладиться теми работами, что уже представлены в Гатчинской «Купринке».

Мария Ибадова