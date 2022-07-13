Чем же знаменит вырицкий дуб и сколько ему лет? На страницах «Гатчинской правды» мы неоднократно рассказывали об этом патриархе природы. Дуб произрастает на улице Береговой в поселке Вырица Гатчинского района. Он состоит в Национальном реестре старовозрастных деревьев России под номером 771.

Как поделился Андрей Степанов, примерный возраст дуба – около 230 лет. Он был посажен в конце XVIII века крестьянами-переселенцами из других деревень Рождественской волости Царскосельского уезда, которые были переселены в пустовавшую до того несколько десятилетий деревню Вырица для ее возрождения. Легенда об этом событии до сих пор передается из уст в уста коренными жителями Вырицы, при этом удалось выявить семью крестьян, которая посадила этот дуб. Среди их потомков – великие советские деятели литературы, науки и спорта: писатель-фантаст и ученый-палеонтолог Иван Антонович Ефремов и легендарный мотогонщик, трижды чемпион мира Геннадий Моисеев. Многие коренные жители Вырицы являются их родственниками, будучи также потомками тех крестьян, кто посадил этот легендарный дуб.

В 2018 году Вырицкий дуб был внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России (под номером 771). Два года назад у дуба была установлена соответствующая информационная табличка. Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор Татьяна Гигель, на заседании комитета всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» выступила с инициативой о том, что каждое дерево, внесенное в Национальный реестр старовозрастных деревьев, должно охраняться государством и получить статус ООПТ регионального значения. Для Вырицкого дуба этот охранный статус регионального памятника природы имеет очень большое значение, так как позволит предпринять ряд мероприятий, позволяющих обеспечить сохранность этому легендарному величественному дереву (в том числе его экологическое обследование и последующие шаги по сохранению, такие как установление защитной зоны, которая не позволит парковать автомобили прямо под деревом).

Вчера Андрей Степанов направил обращения в Комитет по природным ресурсам Ленинградской области и губернатору с просьбой присвоить дубу статус памятника, а сегодня написал комментарий - открытое обращение в сообществе губернатора Ленинградской области. И ответ не заставил себя ждать.

- Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко поддержал мою инициативу о присвоении Вырицкому дубу статуса памятника природы регионального значения! Также инициативу поддержал Владимир Олегович Цой, заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия! Большое им спасибо! И - огромнейшее спасибо всем за поддержку, без которой очень сложно было бы добиться поставленной цели! – поделился радостным известием Андрей Степанов.