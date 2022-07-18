«Скамейка любви» - в подарок любимому городу

С активистами «Команды 47» губернатор встречается каждый месяц. И каждый раз узнает из первых уст о новых инициативах и добрых делах. В этот раз среди представленных проектов были скамейка счастья, волейбольная площадка, совет отцов, народный сад памяти, субботник-праздник, очистка берегов Ладоги, дубовая аллея, реконструкция братских захоронений.

- За полгода наш тематический Год Команды 47 перерос в общественное движение. Об этом движении уже знают далеко за пределами области, и коллеги из регионов спрашивают, как это сделать? А мы просто объединили людей, которые делают вокруг себя жизни лучше. За полгода уже 58 тысяч наших земляков опубликовали в социальных сетях сообщения о своих добрых делах и инициативах с пометкой «Команда 47». На самом деле вас гораздо больше. Я вижу по области, что целые школы, промышленные и сельхозпредприятия причисляют себя к «Команде 47». Не все из-за скромности о своих добрых делах рассказывают. Но достойны внимания все, — отметил Александр Дрозденко.

Среди героев июльской встречи с губернатором были и представили Гатчинского района.

Алексей Салыкин из города Коммунара на День города подарил землякам арт-объект – «Скамейку любви». И это далеко не первый его поступок. Он стремится делать свой город более красивым и удобным для разных категорий жителей. Алексея поддерживают местная администрация, Общество инвалидов, Совет ветеранов.

- Устанавливаю в городе перила, пандусы, скамейки. Где-то — казалось бы, мелочь — нет спинки. Но пенсионерам неудобно сидеть. Я забираю, реставрирую, устанавливаю спинку, чтобы было удобно. Уже несколько лет создаю и устанавливаю арт-объекты, к примеру, цветочную конструкцию в виде велосипеда, телегу, карету. Недавно поставил «Скамейку любви», на которой удобно сидеть, обнявшись. И люди активно ею пользуются», — рассказал Алексей Салыкин.

Михаил Кацуба, житель деревни Большие Колпаны Гатчинского района, организовал волейбольную команду и оборудовал площадку для игры в волейбол.

Что представили жители других районов?

Ирина Манько, председатель совета дома из Выборга, организовала с соседями субботник-праздник: привели в порядок территорию двора, организовали конкурс детского рисунка о чистоте и устроили чаепитие в чистом дворе.

Людмила Смирнова, пенсионерка из Бокситогорска, вырастила саженцы дуба и пригласила администрацию и молодежь города на посадку дубовой аллеи.

Дмитрий Бандурин, строитель из Новой Ладоги, создал добровольческое движение «Время с толком». По выходным они с семьями чистят от мусора ладожские каналы, сажают деревья.

Участники встречи обсудили вопросы экологии и сохранения исторической памяти.

- В договор с перевозчиками необходимо внести условия о бесплатном вывозе мусора после субботников. Все, кому необходимы для общественных посадок хвойные деревья, смогут обращаться в наши государственные питомники. Мы поддержим идею о конкурсе исторических деревьев в поселениях и рассмотрим возможность включения деревни Жихарево в музейный комплекс Дороги жизни, — дал поручения губернатор в ответ на инициативы активистов.

Губернатор Ленинградской области вручил активистам благодарности и форму «Команды 47».

Андрей Соколов