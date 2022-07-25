Сохранить и преумножить помогут волонтеры наследия

Для участия в мероприятии необходимо до 1 августа зарегистрироваться на портале Добро.ru: и выбрать одну из четырех смен, подходящую добровольцу.

Первая смена стартует 20 августа и продлится до 26 августа. Ее участниками могут стать выпускники Школы волонтеров наследия – флагманского проекта программы «Волонтеры культуры», прошедшие обучение по основной программе.

Выпускники Школы волонтеров наследия, прошедшие обучение по специальной (углубленной) программе, смогут принять участие во второй смене лагеря – она пройдет с 28 августа по 3 сентября.

Третья смена, с 3 по 9 сентября, примет добровольцев из сферы инклюзивного волонтерства.

Завершит Международный лагерь смена для лидеров добровольческих общественных движений и организаций, а также тех, кто имеет опыт в организации и проведении волонтерских проектов в сфере сохранения культурного и исторического наследия. Она примет волонтеров с 11 по 17 сентября.

Вместе с опытными реставраторами, архитекторами и экспертами в сфере сохранения наследия ребята будут учиться заботиться о памятниках старины. Ребят ждут лекции, выездные мастер-классы по истории, архитектуре, знакомство с процессом реставрации, а также культурные и интерактивные мероприятия

«Выборг — уникальный город, где соприкасаются разные исторические эпохи. Чтобы сохранить это богатое наследие для потомков сегодня нужно сформировать у молодежи уважительное отношение к прошлому. В этом, я считаю, заключается патриотическое воспитание: заботиться о сохранении памяти, ощущать свою ответственность за нее. Работу с молодыми людьми мы начали с приобщения их к программе «Волонтеров наследия». В этом году мы принимаем у себя Международный волонтерский лагерь, который соберет под одной крышей 200 активных и неравнодушных к историческому наследию людей», — поделился заместитель Председателя Правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры России и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Проект является одним из флагманских мероприятий программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».