Позаботьтесь о здоровье

При этом в инфекционных стационарах количество коек для больных с коронавирусом уже несколько недель держится на уровне 90, и около половины из них стабильно свободны. Это объясняется относительно легким течением заболевания. «В структуре заболевших на долю амбулаторных пациентов приходится 96%, и лишь 4% заболевших госпитализировано», - рассказала главный внештатный эпидемиолог Комитета по здравоохранению Ленинградской области Елена Хорькова.

По словам специалиста, рост заболеваемости будет продолжаться на фоне увеличения пациентов с COVID-19 в Европе и распространения новых штаммов. Также на это влияет приостановка ограничительных мер и туристическая активность летом.

Своего пика заболеваемость может достичь осенью. «Для широкого распространения респираторных инфекций характерен осенне-зимний период, когда формируются организованные коллективы, а холодная погода способствует длительному нахождению в закрытых помещениях. Все это увеличивает возможность распространения воздушно-капельных и контактных инфекций, - добавила Елена Хорькова. – Позаботиться о профилактике COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции можно уже сейчас – вакцинация в регионе продолжается. Особенно это важно для людей старше 60 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями».

Эпидемиолог также предупреждает, что угрозу несет сочетание сразу нескольких заболеваний. «COVID-19 вместе с гриппом и бактериальной пневмонией характеризуется сложным и тяжелым течением. Нагрузка на организм колоссальная и иммунной системе сложно бороться с разными возбудителями одновременно, тем более такими мощными и тем более на фоне наличия хронических соматических заболеваний. Часто после такой борьбы человек выходит с серьезными потерями, которые сказываются на качестве жизни. А бывает, к сожалению, проигрывает бой», - прокомментировала специалист.