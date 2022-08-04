Тайна Седьмой скалы

Мы уже представляли на страницах нашей газеты серию книг Алексея Абрамова «Служба ведьминой доставки». Книги «Тайна старого дома и другие приключения Лизы и Ани», «Океан над головой» и «Подземелье в облаках» написаны в жанре, который так любят все дети — приключенческом стиле в сочетании с фэнтези. В этом книжном цикле рассказывается о приключениях двух девочек, попавших в сказочный мир. Прообразами маленьких героинь стали дочери автора.

Первые две книги писателя Алексея Абрамова стали хитами продаж на портале «ЛитРес». Третья книга «Подземелье в облаках» из серии «Служба ведьминой доставки» оказалась для автора звездной. По итогам Международного конкурса им. Станислава Лема Алексей Абрамов вошел в тройку лучших писателей-фантастов современности, уступив первые два места Стивену Кингу и Стивену Эриксону (в номинации «Фэнтези»).

И вот буквально на днях увидела свет еще одна книга Алексея Абрамова - «Седьмая скала». Отчасти она перекликается с книгами из серии «Служба ведьминой доставки». Наблюдая за странным человеком, главный герой книги Петя следует за ним и попадает в волшебную страну - так называемый Срединный мир. В Срединном мире — все наоборот, например, вместо неба над головой — океан. Но самое главное, там Петю ждут захватывающие дух приключения и знакомство с необычными каменными людьми...

Книги Алексея Абрамова можно приобрести на интернет-площадках ridero.ru, litres.ru, ozon.ru и amazon.com. Все издания проиллюстрированы талантливой художницей Викторией Степановой. Поклонники автора отмечают, что эти книги интересны как маленьким, так и взрослым читателям.

Помимо электронных изданий, у поклонников Алексея Абрамова есть возможность взять в руки и бумажную авторскую книгу. На своей странице ВКонтакте писатель рассказал, что не так давно он оставил в одном из уличных шкафов для обмена книгами в Приоратском парке три книги из серии «Служба ведьминой доставки». Свою последнюю книгу «Третья скала» Алексей Абрамов передаст и в городскую библиотеку им. А.И Куприна города Гатчины.

Об авторе

Алексей Анатольевич Абрамов родился и вырос в Гатчине. После окончания школы получил специальность слесаря механосборочных работ. Во время учёбы в школе и училище занимался в театральной студии и студии художественного слова. Отслужив в армии, поступил на службу в МВД.

В настоящее время Алексей Анатольевич живет в городе Кудрово Ленинградской области и, несмотря на непростую службу, продолжает заниматься творчеством. В семье Абрамовых подрастают две дочери. Именно старшая из них, Алёна, вдохновила папу на написание детских книг, придумав для них героев и место действия.

Подготовила Юлия Лысанюк

Фото: страница Алексея Абрамова ВКонтакте