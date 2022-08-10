Ленинградские медики помогают детям Енакиево
Маленькие пациенты из подшефного Ленинградской области города ДНР Енакиево готовятся к выписке из областной Детской клинической больницы. Всего ленинградские врачи оказали помощь восьмерым ребятам, но домой в ближайшее время вернутся семеро, так как состояние одного мальчика пока требует медицинского наблюдения. Возраст детей – от 9 месяцев до 17 лет, в Ленинградскую область они приехали с родителями.
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Как уточнили в Детской клинической больнице, дети поступили с самыми различными заболеваниями – соматические, психоневрологические, эндокринология, урология. Всем было проведено углубленное обследование, во время которого были уточнены диагнозы и выявились другие заболевания.
Детям была оказана специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, проведены оперативные вмешательства. Сейчас у всех готовящихся к выписке – стойкая положительная динамика.
В сентябре медики Детской клинической больницы примут еще троих детей в возрасте 1,5, 8 и 12 лет.
Кроме того, врачи Ленинградской областной клинической больницы оказали помощь троим взрослым пациентам из Енакиево. Все они после лечения вернулись домой.
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