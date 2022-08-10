«Надежда» для дворовых команд

Областной фестиваль дворовых видов спорта пройдет в спортивно-досуговом центре «Надежда» в городе Никольское Тосненского района. Событие подведет итог летнего спортивного сезона в рамках программы «Дворовой тренер — спортивное лето-2022» по трем видам спорта: мини-футболу, баскетболу и флорболу.

В турнире по мини-футболу традиционно примут участие представители различных конфессий и национальностей — Санкт-Петербургской митрополии, Гатчинской и Тихвинской епархий, Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии, Санкт-Петербургского Дацана Гунзэчойнэй и межнациональной команды Ленинградской области.

Организатором фестиваля выступает Ленинградское областное отделение Всероссийской федерации школьного спорта при содействии комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, Центра спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области и администрация Тосненского района.