Когда одной прививки мало

Спрос на прививки, кстати, в последние дни вырос. Все же за два года народ стал лучше осознавать, что если от заражения вакцина защищает не всегда, то от тяжелого течения болезни - в большинстве случаев.

Во всяком случае, как заявляли многие врачи, включая тех, кто работает в реанимации, 94-95% пациентов с тяжелым поражением легких в отделениях интенсивной терапии - как раз те, кто прививку не делал.

Порядок ревакцинации не изменился: надо записаться на сайте госуслуг или прямиком в своей поликлинике.

При этом важный вопрос: какую вакцину делать и в какие сроки?

Советы по этому поводу дал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

По-прежнему действует принцип: бустерная прививка делается через полгода после предыдущей вакцинации или болезни COVID-19.

Вакцинироваться повторно можно любой из зарегистрированных в России вакцин. Но в большинстве случаев в медучреждениях в наличии «Спутник V», редко когда есть «Спутник Лайт», а «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», которые перестали выпускать еще прошлой зимой, уже практически не встречаются. Обещают, что в регионы должна поступить назальная вакцина, но производитель не подтвердил "РГ" - Неделе, что отгрузки уже начались. Поэтому выбор невелик.

«Спутник Лайт» целесообразно использовать для повторной вакцинации (после "Спутника V" или другой вакцины), а также для вакцинации тех, кто переболел COVID-19", - сказал Чуланов. И в том и в другом случае надо соблюдать срок - полгода с момента предыдущей прививки или выздоровления.

Для ревакцинации можно также использовать первый компонент "Спутника V" (если "Спутника Лайт" нет в наличии), потому что эти препараты идентичны.

Если вы уже делали бустерную прививку "Спутником Лайт" раньше, сейчас можно, как советует Чуланов, попросить сделать прививку вторым компонентом "Спутника V". (Правда, не факт, что в пункте вакцинации пойдут навстречу такой просьбе.)

Если вы переболели полгода назад, но не прививались ранее, можно привиться либо 1-м компонентом "Спутника V" или "Спутником Лайт", но лучше пройти полную вакцинацию двумя компонентами "Спутника V" - этот вариант рекомендуется людям старше 60 лет.

Мнение

Эффективна ли назальная вакцина?

Ян Власов, сопредседатель Всероссийского Союза пациентов:

Вакцина в виде назального спрея имеет схожую терапевтическую эффективность с той, что вводится интраназально. Разница только в способе доставки вакцины. При этом отсутствуют страхи, которые некоторые люди испытывают при необходимости сделать укол, войти в стерильное помещение, снижается риск неблагоприятных реакций организма на укол, например, возникновение некроза тканей. Хотя риск побочных событий от укола - минимальный. Эти причины - единственные для того, чтобы сделать выбор в пользу спрея. Важно, как будет регламентирована процедура применения назального спрея. Даже если человек его сможет применить сам, медицинский работник должен формализовать факт вакцинации. Для широкого использования этого продукта нужна стратегия для лечебных заведений.

Кстати

6 фактов в пользу вакцинации

1. Прививка уменьшает риск развития постковидного синдрома у детей, который проявляется нарушениями памяти, концентрации внимания, - сообщила главный внештатный детский специалист Минздрава по медреабилитации профессор Татьяна Батышева. "Вакцинация снижает вероятность развития "долгого" ковида у детей и подростков", - пояснила она. Кроме когнитивных проблем, постковидный синдром у детей проявляется хронической усталостью, утомляемостью. Кроме того, они жалуются на головную боль, плохой сон.

2. Дети, родившиеся у мам, пострадавших от ковида, в первые месяцы жизни отставали в развитии: у них страдали общие двигательные функции, мелкая моторика и предречевое развитие, сообщила Татьяна Батышева. "Будущие мамы могут существенно снизить риск таких проблем, если пройдут вакцинацию", - подчеркнула профессор.

3. Долгий ковид может продолжаться до 23 месяцев и дольше, это установила группа ученых Стэндфордского университета. Симптомы затяжной коронавирусной болезни были обнаружены у 38% из числа переболевших - люди, особенно пожилые и хроники, жаловались на слабость, нарушение вкуса и обоняния, трудности с концентрацией внимания. Лонгковид может занять много месяцев, а может быть, и лет, - сделали вывод ученые в статье, опубликованной academic.oup.com.

4. Еще одно международное исследование последствий COVID-19 для мужчин показало, что переболевшие пациенты через три месяца после выздоровления жаловались на проблемы с либидо и трудности с эякуляцией (публикация в The Nature).

5. Пик очередной волны коронавирусной инфекции, которая началась сейчас в России, придется на конец августа - сентябрь, когда на большей части страны уже наступит похолодание и начнется сезон ОРВИ и гриппа. Сочетание респираторных вирусных инфекций (коинфекция) вызывает более тяжелое течение COVID-19, поэтому медики рекомендуют перед нынешним эпидсезоном (как и год назад) сделать обе прививки - и от гриппа, и от COVID-19.

6. Однажды перенесенный "омикрон" дает неплохую защиту против заражения другими штаммами линии "омикрона", но против других вариантов SARS-CoV-2 (той же "дельты") почти не защищает. Люди, переболев "омикроном", не сформируют достаточно антител против других штаммов. Результаты исследования опубликовал журнал NEJM. Если придет новый вариант, эволюционировавший из какого-то из старых штаммов (а они еще сохранились в популяции), непривитые будут снова легко заражаться, а люди из групп риска болеть тяжело.

Инфографика РГ Александр Чистов, Ирина Невинная

"Российская газета"