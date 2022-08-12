Жители выбрали эту территорию для благоустройства во время рейтингового голосования в 2021 году. Работы прошли в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

На новом общественном пространстве появились современная детская и спортивная площадки, зона отдыха, установлены скамейки, карусели, уличные тренажеры, оборудование для паркура. Особое внимание горожан привлекла специализированная площадка для выгула собак и стильная площадка для мусорных контейнеров. Кроме того, организовано дополнительное светодиодное освещение территории, высажены деревья, кустарники и цветы.

Праздничное открытие новой зоны отдыха и прогулок собрало множество людей. Веселая музыка и яркое оформление создавали радостную атмосферу.

В открытии приняли участие руководители области и района, депутаты, строители и местные жители. А символическую ленточку, конечно же, перерезали главные виновники торжества, будущее Гатчины – дети.

Все отмечали, что получилась отличная территория, которая стала украшением города. Здесь можно гулять, играть с детьми, заниматься спортом. Также было отмечено, что это результат работы большой команды людей, которые все достойны благодарности. Тем более, что общественное пространство сдано с опережением контрактных сроков.

Заместитель председателя правительства Ленобласти Владимир Цой сказал, что проект «Комфортная городская среда» - самый яркий и значимый, по мнению жителей, потому что они сами принимали участие в выборе территории, проекта, сами голосовали, и хорошо виден результат. Люди помнят, как было, и радуются тому, что стало.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим подчеркнула, что это общественное пространство открывается первым.

- Планов по благоустройству города очень много, - сказала Людмила Нещадим. - Только в текущем году в Гатчине в ремонте находится 12 дворовых территорий. Из бюджетов всех уровней только на благоустройство города направлено почти 300 млн рублей. Выделить такие большие суммы на эти цели стало возможным только благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В Гатчинском районе в 10 поселениях реализуется 15 проектов в рамках «Комфортной городской среды», два из них - в Гатчине.

Людмила Николаевна поблагодарила жителей, которые проявляют активность и голосуют за конкретные проекты, подрядчиков, которые взяли на себя эту непростую ношу ответственности и выполнили работу в срок, а также призвала всех делать все возможное для сохранения общественного пространства в том виде, каким оно было принято от строителей.

Общую радость разделили депутаты Законодательного собрания Ленобласти. Александр Русских отметил, что это его родные дворы, он много лет жил по соседству.

- Мы давно мечтали, что такое будет – ровные дорожки, по которым можно кататься на велосипеде, лазалки, качели. А сегодня мы радуемся, что у наших детей это есть. «Комфортная городская среда» - это одна из самых эффективных и позитивных программ, которая реализуется на территории России, Ленобласти и Гатчинского района. Будем над этим работать и дальше, - сказал Александр Русских.

Депутат Людмила Тептина выразила уверенность, что новое общественное пространство станет комфортным и интересным для жителей всех возрастов и разных увлечений, и тоже призвала беречь красоту.

Депутат Олег Белов отметил, что такому общественному пространству можно только позавидовать. Он считает, что «так должно быть везде».

Программа праздника включала мастер-классы, интерактивные игры на новой детской площадке, конкурсы, призы. Но, пожалуй, самый большой интерес вызвал бесплатный веселый аквагрим. Очередь к мастеру выстроилась через весь бульвар. А еще здесь же прошел сбор предложений от жителей, как назвать новое общественное пространство. Безусловно, у такого красивого места и имя должно быть красивым.

Татьяна Можаева