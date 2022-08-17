«Берёзка» станет доступнее

Работы на большом муниципальном объекте вокруг «Березки» выполняет ООО «ДСК «Патриот». В текущем году четко по графику этот подрядчик уже закончил благоустройство дворов на улицах Сандалова, 3, Рощинской, 2 и Рощинской, 2Б. Это четвертый объект.

В настоящее время работы здесь идут полным ходом. Задействовано много техники и рабочих. На всей территории проведены работы по установке бордюрных камней и подготовке к укладке асфальта и тротуарной плитки, подсыпана щебнем отмостка, проверяются люки. Вдоль магазина и на основных транспортных артериях асфальт был положен в первую очередь. Сейчас идет укладка асфальта во дворе. А завершатся работы укладкой тротуарной плитки в сквере перед магазином.

- Планируется на этом объекте выполнить работы по укладке тротуарной плитки - порядка 320 кв. м, заасфальтировать тротуар - порядка 480 метров, а также парковки и дороги для автомобильного транспорта - порядка 2600 кв. м. Всего благоустройство охватит 5 тысяч квадратных метров, в том числе в нескольких близлежащих дворах, - сообщил начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта комитета ЖКХ администрации Гатчинского района Иван Рослан.

Напомним, что благоустройство большой внутридворовой территории по адресу: улица Карла Маркса д. 54-58, улица Гагарина д 19-21 и улица Киргетова д 15 широко обсуждалось еще два года назад с участием городских депутатов и местных жителей.

Гатчинцы помнят, как некогда красивый, современный сквер с удобными дорожками, мощенными плитами, клумбами и советскими арт-объектами со временем превратился в форменное недоразумение. Люди уже просили хотя бы положить ровно плиты и восстановить покрытие перед входом в магазин, что особенно важно в микрорайоне, где находится общество слепых и проживают слабовидящие люди. Тогда глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим дала поручение определить конкретный план действий и привести эту территорию в порядок.

К концу лета еще в одном уголке города будет комфортно и уютно.

Татьяна Можаева