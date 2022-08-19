Новые камеры в лесу

Работы произведены в рамках модернизации системы раннего обнаружения лесных пожаров и перевода камер видеонаблюдения на систему «Лесоохранитель». За три года модернизации системы раннего обнаружения лесных пожаров регионом закуплено 116 беспроводных камер видеонаблюдения.

«Постепенная замена устаревших камер на более современные с функцией автоматического патрулирования позволит значительно сократить время обнаружения пожаров, увеличить процент выявления возгораний на ранних стадиях, а также в целом повысить эффективность видеомониторинга», ― рассказал председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Денис Беляев.

На сегодняшний день в регионе функционирует 154 камеры видеонаблюдения, которые охватывают более 90% территории земель лесного фонда.

«С начала текущего года наибольшее количество возгораний ― 34% ― было выявлено с помощью системы раннего обнаружения лесных пожаров, что в свою очередь позволило сократить вероятность возникновения крупных лесных пожаров, чрезвычайных ситуаций. Перед комитетом стоит задача поэтапного увеличения выявления возгораний при помощи системы видеомониторинга до 100%», ― подчеркнул Денис Беляев.

Тушение лесных пожаров ― тяжёлый и опасный труд. Комитет по природным ресурсам Ленинградской области убедительно просит неукоснительно соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру единого регионального пункта диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес»: 90-89-111.