Малое Верево – лидер по заболеваемости коронавирусом
Гатчинский район – в числе лидеров по заболевшим коронавирусом в Ленобласти. За вчерашний день зарегистрировано 35 новых случаев, из числа которых 28 приходится на жителей деревни Малое Верево.
По информации Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, всего по состоянию на 23 августа в Ленинградской области зарегистрировано 122 новых случаях заболевания коронавирусом.
Гатчинский район:
- Гатчина – 1
- Малое Верево - 28
- Большое Верево – 1
- Бугры – 1
- Вайя - 1
- Зайцево (Веревское с.п.) - 1
- Дони - 2
По состоянию на 23 августа 2022 года в целом по России выявлено 30967 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 69 человек. Количество госпитализаций составило 4 063 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 138,4%.
Ленинградские эпидемиологи рекомендуют не откладывать вакцинацию от COVID-19 из-за растущей заболеваемости и прогнозируемой нестабильной обстановки осенью.
- Для широкого распространения респираторных инфекций характерен осенне-зимний период, когда формируются организованные коллективы, а холодная погода способствует длительному нахождению в закрытых помещениях. Все это увеличивает возможность распространения воздушно-капельных и контактных инфекций, - поделилась главный эпидемиолог Комитета Елена Хорькова. Пожалуйста, не откладывайте заботу о собственном здоровье, профилактическая вакцинация от COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции в регионе продолжается: особенно это важно для людей старше 60 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.