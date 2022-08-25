Мывместе-2022: гатчинские проекты - в полуфинале

Защита проектов участников регионального этапа конкурса на присуждение премии #Мывместе проходила в Гатчине в стенах Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области. Команда РДЦ принимала гостей на протяжении трех дней, и это были не только авторы проектов со всей Ленинградской области, но и эксперты, СМИ и болельщики, которые приехали поддержать конкурсантов.

Регламент установлен жесткий - всего восемь минут на каждую заявку, а обстановка доброжелательной. Несмотря на волнение, конкурсанты были предельно собраны и убедительно представили свои инициативы. Что ждет их впереди?

Международная премия #МыВместе - это наследие одноименной общероссийской акции взаимопомощи и Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России». Премия запущена для поддержки социальных проектов и инициатив, которые помогают людям и улучшают жизнь. Победители регионального этапа проходят в полуфинал. А финалисты получают поддержку от государства.

Финалистов ждет грант до 3,5 млн рублей, а также медийное продвижение на ведущих площадках Рунета, путешествие по России, участие в крупнейших привлекательных для инвесторов форумах, распространение информации о проекте во всех регионах. Главную награду премии традиционно вручает Президент России.

На региональной площадке в составе экспертной комиссии работали руководитель Ресурсного добровольческого центра Ленобласти Прасковья Васильева и ее заместитель Ксения Замерова, проректор ЛГУ имени А. С. Пушкина, заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев, начальник отдела приоритетных молодежных проектов и программ комитета по молодежной политике Ленинградской области Лилия Хватцева, председатель комиссии по молодежному предпринимательству в Консультативном совете предпринимателей при Законодательном собрании Ленобласти Денис Поничев, председатель областной организации «Российский союз молодежи» Алексей Мордвинов.

- Именно как премия мероприятие проходит только второй раз, но в прошлом году не было региональных этапов. Поэтому фактически мы впервые встречаем региональный этап международного конкурса #МыВместе, - рассказала Прасковья Васильева. - #Мывместе отличается от предыдущего конкурса «Доброволец России» тем, что теперь в нем могут участвовать не только волонтеры, но и представители НКО, СМИ и бизнеса, которые занимаются социально ответственными делами. Нашими федеральными коллегами из Ассоциации волонтерских центров был выбран пул экспертов как из Ленинградской области, так и представителей Фонда президентских грантов, которые будут оценивать проекты в каждой номинации.

Конкурсанты представлены в трех категориях: «Волонтеры» (от 14 до 17 лет); «НКО» - некоммерческие организации (включая государственные и муниципальные учреждения); «Бизнес» - юридические лица в форме коммерческих организаций, реализующие социально полезную деятельность.

Конкурсных номинаций девять, они охватывают все сферы жизнедеятельности: «Помощь людям», «Здоровье нации», «Страна возможностей» «Ответственный бизнес» «Медиапроект» «Социальный предприниматель» «Лидер социальных изменений», а также «Территория для жизни» – проекты, направленные на развитие регионов, городской среды и социальной инфраструктуры и «Большая перемена» – волонтерские проекты, реализуемые ребятами от 14 до 17 лет.

В Гатчине на региональной площадке были представлены все номинации. Проекты разные. Есть очень опытные участники, которые хорошо известны своей благотворительной деятельностью на уровне страны. А есть ребята, которые только начинают волонтерскую работу, команды школьников. Среди них ребята, представляющие проект «Молодежное туристическое бюро» города Гатчины. Сразу после презентации своего проекта Полина Якубова и Роман Алексеенко провели большую обзорную экскурсию по Гатчине для гостей из Соснового Бора и Санкт-Петербурга.

- В этом году как никогда очень сильные проекты, за которые хотелось ставить десятки, - отметила Прасковья Васильева. - Молодые журналисты-блогеры и опытные PRщики; маленькие медиашколы при клубах по месту жительства и целые СМИ при крупных НКО; бизнес, решающий своим продуктом или технологией жизненно важные вопросы конкретных целевых групп; волонтерские клубы в деревнях и маленьких городах; проекты, направленные на социализацию людей с инвалидностью; микс патриотических, экологических, этнографических проектов. Как много у нас талантливых людей с потрясающим опытом за плечами! Одно удовольствие слушать, видеть глаза и благодарность тех, кому они помогают. Я желаю каждому из 118 очных проектов, которые мы послушали в Ленобласти за эти три дня, пройти в полуфинал и дальше, чтобы представлять область на уровне всей страны. Нам правда есть, чем удивить Россию!

Через неделю стали известны результаты регионального этапа конкурса международной премии #МыВместе. Торжественное награждение прошло в рамках заседания Совета по развитию добровольчества при губернаторе Ленинградской области.

В числе победителей представители Гатчинского района. В номинации «Помощь людям» - Илья Соломатников с проектом «ССК «Гризли». В номинации «Страна возможностей» - АНО «Центр изучения русской старины» с проектом «Никольская ярмарка в деревне Лампово».

По направлению «Волонтеры» в полуфинал вышли: в номинации «Большая перемена» - волонтер Гатчинского Дворца молодежи, ученик Гатчинской гимназии им. Ушинского Роман Алексеенко с проектом «Молодежное туристическое бюро» города Гатчины, в номинации «Территория для жизни» - волонтер общественного движения «РазДельный Сбор Гатчина» Алина Рыкова с проектом «Акция «Сдавай-ка: ручки и обложки».

- Думаю, что премия #МыВместе это не совсем состязание. Ведь невозможно сравнить, кто делает более добрые дела, - считает Прасковья Васильева. - Это скорее шанс для волонтера заявить о себе, о своих проектах, о своих добрых делах. Уникальность проекта заключается в том, что его участники своим примером мотивируют других людей: одноклассников, соседей, коллег. Они показывают, что можно менять к лучшему ситуацию вокруг себя, прямо здесь и сейчас. В этом отношении каждый волонтер и все волонтерское сообщество помогают своей стране, способствуют ее усилению и процветанию.

Татьяна Можаева