Дорожники обновили почти 18 километров трассы, проходящей через Романовку, Лукаши, Пудомяги, Коммунар и Покровскую. Здесь уложено два слоя асфальта, укреплены обочины, сделано 28 новых посадочных площадок с пандусами.

Также по просьбам жителей обустроены пешеходные дорожки в Романовке и при повороте на Коммунар.

Сейчас на всем обновленном участке наносится разметка, «Ленавтодор» призывает водителей были внимательными и соблюдать скоростной режим.

«Сейчас в Гатчинском районе мы продолжаем ремонты еще на трех региональных трассах, обновляя часть Волковицкого шоссе, Кезевскую дорогу в Сиверском и подъезд к станции Дивенская», — добавил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

В начале лета под Гатчиной по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» была полностью обновлена трасса Сокколово — Мариенбург: 2 километра нового асфальта обеспечили удобный въезд в исторический район Гатчины.

В общей сложности по дорожному нацпроекту в этом году в Ленинградской области «Ленавтодор» ремонтирует почти 180 километров региональных магистралей.