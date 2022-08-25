От Гатчины до Павловска - по обновленной трассе
Участок Красносельского шоссе практически от столицы Ленинградской области до въезда в Павловск отремонтирован по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
Дорожники обновили почти 18 километров трассы, проходящей через Романовку, Лукаши, Пудомяги, Коммунар и Покровскую. Здесь уложено два слоя асфальта, укреплены обочины, сделано 28 новых посадочных площадок с пандусами.
Также по просьбам жителей обустроены пешеходные дорожки в Романовке и при повороте на Коммунар.
Сейчас на всем обновленном участке наносится разметка, «Ленавтодор» призывает водителей были внимательными и соблюдать скоростной режим.
«Сейчас в Гатчинском районе мы продолжаем ремонты еще на трех региональных трассах, обновляя часть Волковицкого шоссе, Кезевскую дорогу в Сиверском и подъезд к станции Дивенская», — добавил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.
В начале лета под Гатчиной по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» была полностью обновлена трасса Сокколово — Мариенбург: 2 километра нового асфальта обеспечили удобный въезд в исторический район Гатчины.
В общей сложности по дорожному нацпроекту в этом году в Ленинградской области «Ленавтодор» ремонтирует почти 180 километров региональных магистралей.