В Сиверской открыли бюст основателю пожарного общества Дмитрию Бородину

Дмитрий Николаевич Бородин - общественный деятель, член совета Императорского Российского пожарного общества, внесший большой вклад в развитие пожарного дела.

Инициаторами увековечивания памяти Дмитрия Николаевича Бородина выступили работники Леноблпожспаса, подведомственного Комитету правопорядка и безопасности региона. Открывали памятник исполняющий обязанности начальника Леноблпожспаса Дмитрий Русевич и автор скульптурного проекта Артём Рычков, кандидат искусствоведения, член Санкт-Петербургского Союза художников и Ассоциации искусствоведов.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Гатчинского района Тимофей Материков, глава администрации Сиверского городского поселения Дмитрий Румянцев, а также начальник 18-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Ленобласти Александр Уланенко.

Биография Д.Н. Бородина достойна уважения. В 1902 году в д. Сиверской Гатчинского уезда Дмитрий Николаевич основал первую Добровольную пожарную дружину. Одно из отделений Сиверского пожарного общества было организовано в его усадьбе в д. Новосиверская и содержалось при его личном участии.

В 1906 году на базе Добровольной пожарной дружины было создано Сиверское вольно-пожарное общество, которое послужило основой для современной пожарной охраны региона.

Во время Первой Мировой войны он был главноуполномоченным при 1-м Сиверском пожарном военно-санитарном отряде, с которым в августе 1915 г. выехал на фронт. Есть сведения, что пожарная дружина в Сиверской носила имя Дмитрия Бородина.

В июне 1910 г. на V Пожарном съезде в г. Риге был избран членом Совета Императорского Российского пожарного общества, а в апреле 1919 г. на IX съезде Российского пожарного общества в Москве Председателем Совета этого Общества и ему присваивается титул «старейшего пожарного Российской Республики».

После прекращения деятельности ВДПО в мае 1919 г. Дмитрий Николаевич активно включился в работу по созданию на базе пожарно-технического училища Петроградского пожарно-технического института и осенью 1919 г. становится проректором по учебной работе в этом вузе, а в 1920 г. получает ученое звание профессора.

Ему были присуждены высокие награды, а Ревельское, Нарвское, Гатчинское, Двинское и ряд других пожарных обществ избрали его своим почетным членом.

Заслуги и неоценимый вклад Дмитрия Бородина в развитии пожарного дела были оценены и за рубежом: Британское общество предупреждения пожаров, Французский и Итальянский национальные пожарные союзы «почтили» его избранием в пожизненные почетные члены их обществ.

Могила Дмитрия Николаевича находится на Новосиверском кладбище. В 2021 году ему исполнилось бы 170 лет.

Фото: ГКУ «ЛЕНОБЛПОЖСПАС»