Губернатор Александр Дрозденко: «Идеальный баланс интересов: желание детей – учиться, желание преподавателей – учить»

Первого сентября в Гатчинской школе № 9 открыли детский технопарк «Кванториум». Стильные кабинеты, оборудованные по последнему слову техники, готовы к приему юных биологов, химиков, программистов и конструкторов.

В День знаний гатчинская «девятка» присоединилась к видеоконференции, в которой участвовали 78 образовательных организаций Ленинградской области, в том числе 22 центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», школьный детский технопарк «Кванториум», 37 школ, в которых создана цифровая образовательная среда, и другие. Также в видеоконференции принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 1 сентября глава региона посетил новую школу, открывшуюся в поселке Новогорелово Ломоносовского района. Это инженерно-технологическая школа, которая будет готовить будущих инженеров.

Для участия в праздничной конференции в биологическом кабинете «Кванториума» собрались преподаватели 9 школы, представители гатчинского комитета образования, присутствовала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Ученики «девятки» – главные пользователи нового «Кванториума» – выступили с приветственным словом перед камерой. Также по видеоконференцсвязи выступали ребята Кингисеппской средней школы, Никольской школы Тосненского района, Кировской школы-интерната, Беседского техникума.

Александр Дрозденко поздравил всех с началом учебного года и рассказал о хороших изменениях в системе образования Ленинградской области. Так, в этом году вводится в эксплуатацию семь новых школ, 12 детских садов, продолжается программа реновации старых школ и детсадов, строятся новые спортивные площадки. Вместе с федеральным бюджетом область участвует в национальном проекте «Образование» по целому ряду направлений, включая кванториумы и «точки роста».

- В Ленинградской области очень высокий уровень образования, – отметил Александр Дрозденко. – В разных рейтингах мы занимаем от первого до пятого места по стране. Но главная наша цель – сделать так, чтобы в школе было интересно учиться. Самый важный показатель, когда ребята идут в школу, радуясь предстоящему дню; и чтобы учителя любили свою профессию, гордились ею. Когда будет этот баланс интересов: желание детей – учиться, а желание преподавателей – учить, тогда и будут рейтинги и высокое качество знаний. Все для этого у нас в Ленинградской области есть. Неслучайно следующий – 2023 год – я объявил Годом команды знаний. Это команда всех, кто хочет учиться и учить, отдавать часть своих навыков, умений, знаний, профессионализма. Кто хочет помочь сделать всю систему образования Ленинградской области еще более интересной и качественной.

Напомним, детский технопарк «Кванториум» создан в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». В Гатчинской школе № 9 на базе «Кванториума» будут преподаваться естественно-научные дисциплины, технология, математика и информатика. Кроме того, благодаря новейшему оборудованию в кабинетах «Кванториума» будет вестись внеурочная деятельность и дополнительные занятия естественно-научной и технологической направленности.

Екатерина Дзюба