АО «ЕИРЦ ЛО» запустил сервис для передачи показаний индивидуальных приборов учёта в социальной сети ВКонтакте.

Пользователю сети достаточно стать участником официальной группы «Единый информационно-расчётный центр Ленобласти» https://vk.com/eirclo и в разделе «Меню» нажать «Передать показания».

Все переданные клиентами данные незамедлительно попадут в систему учёта для дальнейших начислений.

Напомним, что это уже второй сервис, реализованный в группе «Единый информационно-расчётный центр Ленобласти» в социальной сети «ВКонтакте». АО «ЕИРЦ ЛО» предлагает клиентам подписаться на «Напоминалку», чтобы вовремя получать сообщения о необходимости передать показания приборов учёта до 25 числа.

АО «ЕИРЦ ЛО» предлагает клиентам несколько способов для передачи показаний индивидуальных приборов учёта:

1. С помощью сервиса «Личный кабинет» https://lk.epd47.ru.

2. Через мобильное приложение «ЕИРЦ. Ленинградская область» (доступно в Google Play или App Store).

3. С помощью автоматизированной системы приёма показаний – 8 (812) 630-19-88

4. По телефону колл-центра 8 (812) 630-20-10.

АО «ЕИРЦ ЛО» рекомендует снимать и передавать показания индивидуальных приборов учета в период с 1-го по 25-е число текущего месяца включительно.