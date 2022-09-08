АО «ЕИРЦ ЛО» запустил сервис для передачи показаний индивидуальных приборов учёта в социальной сети ВКонтакте.
АО «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области» внедрил сервис, позволяющий клиентам передавать показания индивидуальных приборов учёта в популярной социальной сети «ВКонтакте».
Пользователю сети достаточно стать участником официальной группы «Единый информационно-расчётный центр Ленобласти» https://vk.com/eirclo и в разделе «Меню» нажать «Передать показания».
Все переданные клиентами данные незамедлительно попадут в систему учёта для дальнейших начислений.
Напомним, что это уже второй сервис, реализованный в группе «Единый информационно-расчётный центр Ленобласти» в социальной сети «ВКонтакте». АО «ЕИРЦ ЛО» предлагает клиентам подписаться на «Напоминалку», чтобы вовремя получать сообщения о необходимости передать показания приборов учёта до 25 числа.
АО «ЕИРЦ ЛО» предлагает клиентам несколько способов для передачи показаний индивидуальных приборов учёта:
1. С помощью сервиса «Личный кабинет» https://lk.epd47.ru.
2. Через мобильное приложение «ЕИРЦ. Ленинградская область» (доступно в Google Play или App Store).
3. С помощью автоматизированной системы приёма показаний – 8 (812) 630-19-88
4. По телефону колл-центра 8 (812) 630-20-10.
АО «ЕИРЦ ЛО» рекомендует снимать и передавать показания индивидуальных приборов учета в период с 1-го по 25-е число текущего месяца включительно.