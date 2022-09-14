Не забывайте про здоровье

– За лето мы уже привыкли ходить без масок и жить без социальной дистанции. Чем опасна такая расслабленность?

– Нельзя сказать, что коронавирус полностью побеждён. Количество пациентов с COVID-19 на амбулаторном лечении достаточно большое даже сейчас. За последние два месяца количество заболевших выросло. Это около восьми тысяч человек. Изменилась и форма заболевания. Люди жалуются на насморк, боли в горле, так что спутать коронавирус с простудой очень легко.

Опасность представляют также грипп и сезонные ОРВИ, по ним прямо сейчас повышается уровень заболеваемости, и мы ждём значительный подъём к ноябрю-декабрю.

– Какая профилактика эффективна против этих заболеваний?

– В первую очередь советую пройти вакцинацию против гриппа, COVID-19 и пневмококковой инфекции. В области уже началась прививочная кампания против гриппа, так что любой может это сделать.

Не забывайте соблюдать дистанцию, в общественных местах, носите средства индивидуальной защиты, при первых симптомах заболевания обращайтесь к врачу. Чувствуете, что заболели? Не стоит выходить на работу или учёбу.

Добавлю, что за прошлый сезон против гриппа привились 62% граждан. Переболели единицы, а среди тех, кто прошёл вакцинацию, заболевших не было вообще. Так что вакцинация доказала свою эффективность.

– Напомните, где можно пройти вакцинацию от гриппа?

– Всё просто. Можно обратиться в поликлинику, амбулаторию, ФАП. Скоро заработают мобильные прививочные пункты. Это уже привычные автобусы, которые обычно находятся в местах массового скопления людей. Будет также проводиться вакцинация в коллективах (взрослых и детских) по месту работы или учёбы. Методы в принципе уже отработаны. Хочу напомнить, что вакцинация проходит совершенно бесплатно.

– А как этой осенью будет проходить вакцинация от коронавируса? Или людям хватит тех прививок, что делали ещё в прошлую волну?

– Мы призываем пройти повторную вакцинацию спустя полгода с того момента, когда была сделана первая прививка или перенесено заболевание. Сейчас наблюдается такая ситуация: заболевают те, кто привился или переболел более семи месяцев назад. Так что раз в полгода нужно делать укол.

– Получается, лучше не забывать про ревакцинацию. А кому делать прививки обязательно и на забывчивость не сошлёшься?

– Есть постановление главного санитарного врача Ленинградской области, где указаны группы для обязательной вакцинации. Это медицинские работники, сотрудники социальных, детских, образовательных учреждений, коммунальных служб, общепита и прочие группы. Все, кто постоянно контактирует с людьми.

– И какие вакцины вы предлагаете населению?

– На сегодняшний день в Ленинградской области мы предлагаем Спутник-V, повторную вакцинацию проводят первым компонентом Спутника-V. Одной дозы достаточно, чтобы активизировать, продлить иммунитет. И, соответственно, защита организма восстанавливается на следующие полгода.

– Будут ли открываться дополнительные пункты, чтобы не было очередей?

– У нас в области открыто 176 прививочных пунктов, мы их не сворачивали. Пунктов достаточно. Кстати, можно сразу сделать прививку от гриппа и коронавируса. Противопоказаний нет. Пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями лёгких я предлагаю пройти совместную вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции.

– За два года существования COVID-19 с появлением вакцин можно делать какие-то выводы? Справляемся с болезнью?

– Могу сказать, что серьёзных поствакцинальных осложнений после иммунизации в нашем регионе не было. Так что можно говорить об эффективности и безопасности вакцинации. Хочу сказать, что привитые люди действительно могут заболеть, но риск летального исхода сведён к минимуму. Заболевание протекает в большинстве случаев легко. И именно повторная вакцинация каждые полгода сводит риск заражения и тяжёлого течения болезни к минимуму.

Корреспондент: Алексей Астапчик