Губернатор призывает гатчинцев объединить усилия
Хотите помочь – поддержите: Александр Дрозденко призвал гатчинцев вместе добиваться устранения проблем с полигоном «Новый Свет — ЭКО». Полигон «Новый Свет — ЭКО» не является подконтрольным ни Эконадзору Ленобласти, ни правительству 47 региона. Решить вопрос можно только через федеральные структуры.
Сегодня журналисты издания Online47 опубликовали позицию губернатора Ленинградской области по вопросу дальнейшего функционирования полигона «Новый Свет – ЭКО» под Гатчиной, который по понятным причинам вызывает острую реакцию жителей.
Свои вопросы люди уже привыкли задавать губернатору Ленобласти практически напрямую — в его аккаунтах в соцсетях. Вот и этот негодующий вопрос появился в чате под одним из постов на странице Александра Дрозденко в соцсетях
«Это подарок для жителей Гатчины и окрестностей! Наши дети этим дышат минимум полгода! Что ещё подарит Ленинградская область своей столице?» — спросила в комментариях главы 47 региона жительница.
Эмоции понятны, но всё же нужно разобраться с ситуацией, прежде чем, как говорится, «рубить с плеча».
Напомним, о неприятных запахах на окраине города был поднят вопрос ещё весной: люди начали массово жаловаться на неприятные запахи.
Неоднократно лаборатории, Госэконадзор и Экомилиция Ленобласти выезжали на место, чтобы зафиксировать превышения ПДК – предельно допустимых концентраций вредных веществ. Проходили и многочисленные совещания — вопрос решается с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко, с вице-губернатором по безопасности Михаилом Ильиным.
Стало известно, что характерный запах шёл от пока ещё действующего полигона ТКО ООО «Новый Свет-ЭКО» — от газа, образующегося в результате анаэробного разложения органических отходов.
И вот актуальный ответ губернатора Ленобласти, откровенно и прямо проясняющий ситуацию:
«Давайте быть честными и корректными. Не я вам подарил полигон «Новый Свет-ЭКО». Он появился задолго до того, как я стал губернатором. Но именно я, несмотря на давление, исключил возможности расширения полигона и поставил вопрос о постановке его на рекультивацию с начала 2024 года. Полигон имеет федеральную лицензию, и только они могут его проверить, наказать и принять меры. Я не раз по запаху обращался и в прокуратуру, и в Росприроднадзор, и в Роспотребнадзор, для проверки и принятия мер. И именно по инициативе нашего Эконадзора было организовано круглосуточное дежурство, которое подтвердило запахи. После этого, наконец, Росприроднадзор сподвигло прислать свою лабораторию. И именно после этого правительство области повторно обратилось в Прокуратуру, Росприроднадзор о принятии мер к устранению причин источника запаха».
Важно понимать, что ни у Эконадзора Ленобласти, ни у правительства Ленинградской области нет прав проверять данную категорию предприятий, добавил Александр Дрозденко.
«И я не раз просил инициативных граждан обращаться в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и экологическую прокуратуру. Это весомый аргумент, чтобы поддержать наши обращения с Эконадзором. В рамках своих полномочий меры я принимаю, в том числе и установкой станций контроля воздуха. Хотите реально помочь, тогда поддержите наши обращения в уполномоченные федеральные структуры».
Текст и фото Online47