Губернатор призывает гатчинцев объединить усилия

Сегодня журналисты издания Online47 опубликовали позицию губернатора Ленинградской области по вопросу дальнейшего функционирования полигона «Новый Свет – ЭКО» под Гатчиной, который по понятным причинам вызывает острую реакцию жителей.

Свои вопросы люди уже привыкли задавать губернатору Ленобласти практически напрямую — в его аккаунтах в соцсетях. Вот и этот негодующий вопрос появился в чате под одним из постов на странице Александра Дрозденко в соцсетях

«Это подарок для жителей Гатчины и окрестностей! Наши дети этим дышат минимум полгода! Что ещё подарит Ленинградская область своей столице?» — спросила в комментариях главы 47 региона жительница.

Эмоции понятны, но всё же нужно разобраться с ситуацией, прежде чем, как говорится, «рубить с плеча».

Напомним, о неприятных запахах на окраине города был поднят вопрос ещё весной: люди начали массово жаловаться на неприятные запахи.

Неоднократно лаборатории, Госэконадзор и Экомилиция Ленобласти выезжали на место, чтобы зафиксировать превышения ПДК – предельно допустимых концентраций вредных веществ. Проходили и многочисленные совещания — вопрос решается с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко, с вице-губернатором по безопасности Михаилом Ильиным.

Стало известно, что характерный запах шёл от пока ещё действующего полигона ТКО ООО «Новый Свет-ЭКО» — от газа, образующегося в результате анаэробного разложения органических отходов.

И вот актуальный ответ губернатора Ленобласти, откровенно и прямо проясняющий ситуацию:

«Давайте быть честными и корректными. Не я вам подарил полигон «Новый Свет-ЭКО». Он появился задолго до того, как я стал губернатором. Но именно я, несмотря на давление, исключил возможности расширения полигона и поставил вопрос о постановке его на рекультивацию с начала 2024 года. Полигон имеет федеральную лицензию, и только они могут его проверить, наказать и принять меры. Я не раз по запаху обращался и в прокуратуру, и в Росприроднадзор, и в Роспотребнадзор, для проверки и принятия мер. И именно по инициативе нашего Эконадзора было организовано круглосуточное дежурство, которое подтвердило запахи. После этого, наконец, Росприроднадзор сподвигло прислать свою лабораторию. И именно после этого правительство области повторно обратилось в Прокуратуру, Росприроднадзор о принятии мер к устранению причин источника запаха».

Важно понимать, что ни у Эконадзора Ленобласти, ни у правительства Ленинградской области нет прав проверять данную категорию предприятий, добавил Александр Дрозденко.

«И я не раз просил инициативных граждан обращаться в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и экологическую прокуратуру. Это весомый аргумент, чтобы поддержать наши обращения с Эконадзором. В рамках своих полномочий меры я принимаю, в том числе и установкой станций контроля воздуха. Хотите реально помочь, тогда поддержите наши обращения в уполномоченные федеральные структуры».

Текст и фото Online47