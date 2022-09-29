Александр Дрозденко: «Слушайтесь командиров, защищайте Родину и поскорее возвращайтесь»
В четверг, 29 сентября, в Киришах проводили мобилизованных ленин-градцев на военные сборы. Перед мужчинами, их друзьями и родственника-ми выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он пожелал ребятам скорейшего возращения домой.
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«Сегодня вы делаете важнейший шаг, отправляетесь защищать рубежи нашей страны. Все вы ― отважные патриоты, которые любят свою Родину, свою семью, свою землю. И я очень горд, что такие люди живут на Ленинградской земле, очень благодарен вам. Громких речей говорить не буду. Слушайтесь командиров и защищайте Родину. И поскорее возвращайтесь! – напутствовал мобилизованных Александр Дрозденко.
Автобус с мобилизованными ленинградцами проводили аплодисментами и со слезами на глазах.
Отметим, все призванные мужчины ранее проходили службу в армии и имеют военные специальности. Перед отправкой в зону специальной военной операции они пройдут дополнительную подготовку.
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