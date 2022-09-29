На водной глади Оредежа - аэроглиссеры

Соревнования прошли на лодочной станции р. Оредеж. Участвовали пять команд, в том числе четыре гатчинские - авиамодельный кружок «Взлет» Районного центра детского творчества (рук. И.В. Демьянов, п. Сиверский), ДОСААФ (рук. В.А. Григорьев, г. Гатчина), «Авиаконструирование» (рук. В.Г. Анохин, г. Гатчина), «Феникс» (рук. М. Васильев, Белогорский ДК), а также одна команда из Санкт-Петербурга (рук. А.Н. Цыганов).

В этот день погода благоприятствовала спортсменам - ветер 2-3 м/сек, не было дождя. После общего инструктажа с демонстрационно-показательными полетами на радиоуправляемых гидросамолетах выступили спортсмены из команды Санкт -Петербурга Андрей Цыганов и Александр Капко. Они продемонстрировал фигуры пилотажа: взлет, петля, боевой разворот, бочка, иммельман. Они же выступили и после соревновательных этапов, продемонстрировав другие более сложные фигуры пилотажа.

Соревнование по радиоуправляемым глиссерам проходило по группам (младшая группа - 12 лет и младше, старшая - от 13 лет и выше) в три тура в двух номинациях. Первая номинация предполагала прохождение базы из 3-х кругов с попаданием в «ворота», вторая - общая для всех участников гонки.

В первой номинации одновременно стартовало по четыре участника, и сразу развернулась борьба за лидерство. Были столкновения моделей, но конструктивное изготовление глиссеров и опыт участников позволил им не допустить опрокидывания глиссеров.

Сами конструкции аэроглиссеров были разнообразные. Некоторые имели большую скорость, но были недостаточно маневренны, что приводило к непопаданию в «ворота» (в итоге лишний разворот и потеря времени). Другие имели повышенную управляемость, что не позволяло им на прямой достичь максимальной скорости.

В целом 80% участников успешно прошли все три тура и в личном первенстве показали достойный результат. Старшая группа: 1-е место Дмитрий Валиев, 2-е место - Максим Беляков, 3-е место - Станислав Лобода. Младшая группа: 1-е место - Александр Хуторской, 2-е место - Тихон Хуторской, 3-е место - Марк Валиев.

В командном зачете 1-е место заняла команда «Взлет», 2-е место команда «Феникс», 3-е место - команда ДОСААФ.

В общей гонке заняли 1-е место Александр Хуторской, 2-е место - Марк Валиев, 3-е место - Александр Григорьев.

Все победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами.

Большую помощь в организации соревнования оказал Евгений Чепчак. Он обеспечил шатер и столики для судейской бригады, стулья для родителей и зрителей, флагштоки с Российскими флагами и организовал чаепитие для детей.

Быструю и слаженную работу обеспечила судейская бригада, в состав которой вошли выпускники авиамодельных кружков Евгений Грязнев, Роман Горчаков и родители Александр Беляков, Дмитрий Карташов.

Небольшой видеоклип об этих соревнованиях можно посмотреть здесь: https://youtu.be/stbjwcLAtf8

Игорь Демьянов, главный судья соревнований, педагог РЦДТ